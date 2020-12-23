Губернатор ЯНАО встретится с Путиным

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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов отправился на заседание Госсовета РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов примет участие в заседании Госсовета РФ под председательством президента Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. Артюхов станет одним из губернаторов, присутствующих на совещании очно.

«Дмитрий Артюхов очно участвует в заседании Госсовета в обновленном составе», — передали URA.RU официальные представители главы Ямала. Сейчас Артюхов находится в Москве. Ранее в столице он встретился с председателем правления компании «Газпром нефть» Александром Дюковым. Стороны подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве.

Заседание Госсовета будет посвящено национальным целям развития Российской Федерации до 2030 года. Кроме того, там обсудят эффективность высших должностных лиц. Ожидается, что мероприятие пройдет совместно с Советом по стратегическому развитию и национальным проектам.

В заседании, помимо Артюхова, очно примут участие губернаторы ХМАО Наталья Комарова и Челябинской области Алексей Текслер. Главы Свердловской области Евгений Куйвашев, Курганской области Вадим Шумков, Пермоского края Дмитрий Махонин и Тюменской области Александр Моор поучаствуют в совещании по видеоконференцсвязи.

Ранее URA.RU сообщало, что Госсовет возглавил президент РФ Владимир Путин. В состав его президиума вошли некоторые уральские губернаторы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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