08 января 2021

Дуров жестко высказался о связи Telegram с Кремлем

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Дуров жестко раскритиковал работу Faceebook Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информация о связи Telegram с российскими властями является недостоверной. Такое заявление сделал создатель мессенджера Павел Дуров.

«Telegram не имеет ни серверов, ни офисов в России и был заблокирован там с 2018 по 2020 год. Telegram по-прежнему заблокирован в некоторых авторитарных странах, таких как Иран, в то время как WhatsApp и другие приложения никогда не имели никаких проблем в этих местах», — написал Дуров в своем канале.

Он также раскритиковал работу Faceebook за скрытый маркетинг. По его словам, редакторы Википедии разоблачили нескольких платных ботов, добавляющих предвзятую информацию в статью WhatsApp Wikipedia. «Мы обнаружили ботов, которые распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях», — написал Дуров, объясняя отсутствие связи Telegram с РФ.

Telegram разблокировали в РФ 18 июня 2020 года. По данным URA.RU, это произошло после того, как пять прокремлевских групп влияния скупили или подчинили большинство самых крупных и влиятельных политических каналов в мессенджере. К прошлому лету компромат на власть почти исчез из повестки анонимных ресурсов, зато резко вырос уровень самоцензуры каналов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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