В России завершили зачистку политического Telegram

К снятию блокировки Telegram крупные каналы перешли под контроль Кремля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пять прокремлевских групп влияния скупили или подчинили большинство самых крупных и влиятельных политических telegram-каналов в России. Об этом агентству URA.RU сообщили источники в медиа. Таким образом к моменту отмены блокировки Telegram (длилась с апреля 2018 года по июнь 2020 года) в стране завершилась зачистка некогда независимой площадки — компромат на власть почти исчез из повестки анонимных ресурсов, зато резко вырос уровень самоцензуры каналов.

«Все взяли под контроль — именно поэтому стала возможной разблокировка мессенджера. Или купили сами каналы, или абонементы (на распространение или блокировку информации — прим. ред.), — сообщил инсайдер. По словам источника, скупкой крупных telegram-каналов занимались пять провластных групп влияния. По неофициальной информации, контроль над ресурсами в мессенджере, в частности, получила администрация президента РФ, клан бизнесменов Ковальчуков (владеют банком «Россия», ИнтерРАО, пенсионными фондами. «Национальной медиа группой») и «Роснефть».

«Незыгарь» удалил посты за 2017 год Скриншот URA.RU

Одним из последних примеров самоцензуры, по словам источника, является удаление крупнейшим политическим telegram-каналом «Незыгарь» (347 тыс. подписчиков) своих постов за 2017 год (19 октября на это обратил внимание канал «ВЛагерь — прим. ред.). Позднее «Незыгарь» удалил текстовые собственные сообщения (фотографии остались) вплоть до 6 сентября 2018 года. «Если уж лидер политического сегмента удаляет опасную информацию, про остальных и говорить нечего», — отмечает инсайдер в медиатусовке.

URA.RU проследило изменение повестки «Незыгаря». Еще в январе авторы ресурса публиковали инсайды о состоянии патриарха Кирилла в 4 млрд долларов и заявляли, что высокопоставленный сотрудник Минтранса РФ Константин Пашков купил за 100 тысяч евро медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», чтобы избежать уголовного дела по коррупционной статье.

Кроме того, канал предсказал назначение Михаила Мишустина премьер-министром России, выдал масштабную аналитику, рассказывающую о роли нового чиновника в «трансфере власти» и раскладах сил в правительстве России после назначения.

В сентябре «Незыгарь» сосредоточился на оценочных постах об отравлении Алексея Навального, комментировал итоги единого дня голосования и прогнозировал встречу лидеров думской оппозиции с президентом Владимиром Путиным (это сбылось в октябре — прим. ред.). Инсайд канала об отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова пока не подтвердился. Материалов, содержащих компромат на власть, в сентябре в канале обнаружено не было.

Представитель одного из крупных telegram-каналов (более 70 тысяч подписчиков) на условиях анонимности подтвердил агентству, что отсутствие инсайдов и смена повестки связана со сменой собственников целого ряда проектов. «Покупка каналов повлекла за собой цепную реакцию в виде изменения векторов — „брони“ (от негатива — прим. ред.) для одних авторов и рассмотрения других в качестве „мишеней“ для публикаций при решении своих политических или экономических задач», — отметил сотрудник ресурса.

Кампания по деанонимизации Telegram совпала с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Сетки анонимных каналов, связанные с администрацией президента России и финансово-промышленными группами, используют Telegram для дезориентации, публикуя мнимые „инсайды“. Мессенджер превратился в поле информационной войны. Кроме того, кого-то, кто языком трепал, в АП прищучили», — рассуждает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов (ведет канал «Обухов.PRO») о сложившейся ситуации.

Источник агентства из медиа считает, что подчинение ресурсов было бы невозможным без деанонимизации авторов и владельцев telegram-каналов, кампания по которой была запущена Кремлем и силовиками на стыке 2017 и 2018 годов (тогда, в частности, был раскрыт автор критикующего власть канала «Сталингулаг» — прим. ред.). «После деанонимизации многие каналы перешли другим собственникам. А прежние владельцы, поскольку их личности известны власти, не открывают новые каналы, опасаясь давления», — рассказал инсайдер.

По совпадению, в декабре 2017 года пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков впервые признал, что глава государства следит за повесткой в мессенджере.

«Мы не ведем каналы, мы их читаем. Мы их пытаемся анализировать, и, безусловно, мы этот анализ докладываем президенту, т. е. мы составляем отдельные дайджесты по telegram-каналам», — приводит слова Пескова ТАСС.

Вторая волна деанонимизации прошла в марте—апреле 2020 года — канал «Шум прибоя» (сейчас носит название «Рокот» — прим. ред.) раскрыл имена владельцев более десяти ресурсов из так называемой «сетки „Незыгаря“» — сообщения этих каналов с резкой критикой мэра Москвы Сергея Собянина «Незыгарь» активно репостил. Например, авторы «Шума прибоя» деанонимизировали каналы: «Новый век» (якобы связан с менеджером ГК «Развитие» Эдуард Щуренков), «Толкователь» (журналист и блогер Павел Пряников), «Мастер пера» (журналист Дмитрий Севрюков), «Трели нашего городка» (зампредседателя правления «Новатэк» Денис Соловьев), «Дилетант» (Сергей Хижняк).

Для многих их этих ресурсов, потеря анонимности обернулась потерей читаемости и цитируемости. Так, «Новый век» в апреле получил более 1,7 млн просмотров, а сентябре — только 316 тыс. (здесь и далее данные портала статистики tgstat). Количество репостов из канала за этот же период упало с 219 до 38. Посты «Трелей нашего городка» в апреле посмотрели 345 тыс. раз, а в сентябре — 96 тыс. раз. Сам «Незыгарь» в январе получил более 47 млн просмотров, а по итогам сентября около 31 млн просмотров. Количество собственных публикаций канала за тот же период упало с 615 до 415, репосты из канала сократились с 2755 до 1492.

Другим ключевым фактором в изменении повестки telegram-каналов стали действия силовиков.

«После того, как ФСБ в январе закрыла канал „Футляр от виолончели“ (об этом со ссылкой на собственные источники писало издание Baza — прим. ред.), договориться предпочли даже те, кто договариваться изначально не хотел», — утверждает инсайдер из медиа.

К владельцам некоторых каналов пришли из ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«На рынке Telegram-каналов проходит зачистка: деанон авторов, выкуп каналов и силовой перехват активов — ресурсы набрали серьёзный вес и выступают полноценными политическими игроками», — писал тогда анонимный ресурс «Как-то вот так». «Рынок политических Telegram-каналов продолжает тряску — задержан автор «Канала Демона» Дмитрий Свиридов по делу о вымогательстве, что схоже с кейсом создателя «Устинов троллит», — сообщал этот же ресурс в феврале.

«Особую значимость телеграм приобрел сейчас во время транзита власти, когда публичное пространство в традиционных медиа зачищено, а события происходят без всяких условностей — исторические. Вангуем, что впереди нас ждет ещё много интересных событий вокруг телеграм-каналов, грядет большой передел и большая война элит за контроль над телеграм-сообществом», — прогнозировал «Кремлевский безбашенник» зимой 2020 года.

Бывший пресс-секретарь движения «Наши» и автор книги «Запрещенный» Telegram» Кристина Потупчик также считает, что на отсутствие острой повестки в мессенджере повлияли силовые структуры. «К кому-то, как к «Футляру», пришли силовики — фактор силовой цензуры нельзя списывать со счетов», — говорит она.

По словам анонимного администратора telegram-канала, еще одной проблемой стало отсутствие новых источников серьезной инсайдерской информации. «Во многих ведомствах руководство всерьез озаботилось утечками конфиденциальной информации.

В органах власти проводились серьезные проверки на предмет выявления источников этих утечек, с привлечением специалистов по информационной безопасности. Поэтому многие источники, прежде охотно делившиеся инсайдами (как бескорыстно, так и за оплату) предпочли прекратить сотрудничество, исходя из чувства самосохранения», — рассказал представитель отрасли.

Кристина Потупчик (на фото — справа) считает, что у независимого Telegram есть будущее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Но говорить о том, что площадка Telegram полностью перешла под чей-то контроль, преждевременно, считает Потупчик. «В „телеге“ продолжает существовать множество отраслевых, тематических каналов, региональных каналов, где постоянно озвучиваются, скажем так, независимые и альтернативные точки зрения. Можно взять под контроль каких-то крупных спикеров, но проконтролировать абсолютно всех — невозможно», — отмечает она. Ожидать новой волны активности в политическом Telegram, по мнению эксперта, следует к выборам в Госдуму 2021 года.

Корреспондент URA.RU опросил более 20 представителей крупных анонимных telegram-каналов и спикеров, связанных с ними, чтобы выяснить подробности смены собственников знаковых ресурсов. В частности, запросы были высланы каналам: «Незыгарь», «Сталингулаг» (373 тыс. подписчиков), «Дабл Ять» (246 тыс. подписчиков), «Кремлевский мамковед» (141 тыс. подписчиков), «Депутатские будни» (100 тыс. подписчиков) и др. Большинство адресатов проигнорировали вопрос, часть — отказалась отвечать по различным причинам. «Не будем называть конкретные примеры, поскольку считаем это некорректным по отношению к коллегам. Существует деловая тайна, и мы ее уважаем», — ответили агентству в редакции канала «16 негритят».