Армия ЦАР отбила у боевиков место гибели российских журналистов

Армия Центральноафриканской республики освободила захваченные боевиками окрестности города Сибю. Под контроль правительственных войск перешел, в том числе район, где в 2018 году были убиты российские журналисты из команды Орхана Джемаля.
«Военнослужащие центральноафриканской армии (FACA) успешно контратаковали боевиков и освободили захваченные территории в окрестностях города Сибю», — сообщает издание NdjoniSango. По информации агентства, правительственным силам удалось взять под контроль около пяти тысяч квадратных километров.
Среди освобожденных территорий оказались участки магистрали между городами Кага и Бандоро, а также Сибю и Декоа. Именно в этом районе в 2018 году боевики совершили вооруженное нападение на российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева и убили их.
Некоторое время назад повстанцы из «Коалиции патриотов за перемены» попытались захватить столицу ЦАР город Банги, но были отбиты правительственными силами. Стоит отметить, что ранее местные военные прошли спецподготовку под руководством российских инструкторов.
Ситуация в республике обострилась в декабре 2020 года, когда «Коалиция патриотов за перемены» начала наступление с целью сорвать президентские выборы, намеченные на 27 декабря. Однако выборы состоялись. Победу на них одержал действующий глава страны Фостен-Арканж Туадера. Наступление повстанцев было остановлено с помощью руандийского контингента и российских специалистов.
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