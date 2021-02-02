Жириновский заявил, что Навальный должен получить 15-20 лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За все нарушения российских законов Алексей Навальный должен получить 15-20 лет тюрьмы, а затем около пяти лет провести в лечебных учреждениях. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Ему надо сидеть за „Кировлес“ пять лет, за „Ив Роше“ — пять лет, за оскорбление ветерана — пять лет, за мошеннические действия в его ФБК, там сотни миллионов истратил на себя — пять лет. По совокупности он лет 15-20 должен получить. Выйти оттуда и потом в Институт имени Сербского. Еще там лет пять. Вся его жизнь должна пройти в казематах и лечебных учреждениях. Это нездоровый человек, он свою семью не бережет», — сказал Жириновский в беседе с РИА «Новости». По словам политика блогер нарушает все законы РФ.

Жириновский также отметил, что в России не будет четвертой революции. «Нам три хватит: при царе, при советской власти и ельцинская», — подчеркнул политик.

Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный отсидит в колонии, по данным его защитников, 2 года и 8 месяцев. Уголовное дело («дело Ив Роше»), по которому проходит Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году.

Осенью прошлого года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Он был задержан после своего возвращения из Германии в конце декабря. В ФРГ Навальный находился на лечении. После задержания блогера в городах России прошли несанкционированные акции.