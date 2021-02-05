Центр Гамалеи: когда начнется тестирование «Спутник V» на детях

Исследования российской вакцины «Спутник V» на детях могут начаться в июне. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», — рассказал Гинцбург в эфире канала «Россия 1». По его словам, сначала необходимо полностью завершить изучение препарата на взрослых.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что к лету иммунитет у людей, переболевших коронавирусом в легкой форме в первую волну, может быть снижен, поэтому им стоит поставить прививку. Он подчеркнул, что для таких людей вакцинация показана в первую очередь.
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