Ученые нашли опасные последствия лечения коронавируса витаминами

Американские ученые пришли к выводу, что лечение коронавируса с помощью витамина С и цинка неэффективно и может навредить организму. Об этом сообщает CNN.
Для исследования часть людей получала стандартное лечение от COVID-19, а часть испытуемых дополнительно принимала витамин С и цинк. «В группах приема добавок было зарегистрировано больше побочных эффектов», — написали доктор Эрин Мичос из Университета Джонса Хопкинса и доктор Мигель Кайнсос-Ачирика из больницы Houston Methodist. В частности, при приеме этих витаминов может возникнуть тошнота, диарея и спазмы желудка.
Ученые отметили, что высокие дозы глюконата цинка и аскорбиновой кислоты не уменьшили симптомы коронавируса. В настоящее время проводятся дополнительные исследования, чтобы выяснить, можно ли предотвратить распространение Covid-19 с помощью таких добавок, как витамины C, D и цинк.
Диетолог Ольга Деккер рассказала, что для снижения риска заражения нужно соблюдать сбалансированную диету и включать в рацион витамины и минералы. Особенно помогает для укрепления иммунитета витамин C, считает эксперт. Ученые в Анкаре пришли к выводу, что нехватка витамина А может привести к тяжелому течению коронавируса, передает «Национальная служба новостей».
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