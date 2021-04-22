В Кремле уточнили, какие семьи получат новые детские выплаты

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, путин владимир на экране
Пресс-секретарь президента России пояснил обещание российского лидера Фото:

На ежемесячные выплаты детям из неполных семей могут рассчитывать те, чей доход будет признан недостаточным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это основано на понятии нуждаемости. Безусловно, конечно, [на выплату можно рассчитывать при доходе ниже определенного уровня]. Здесь главный принцип — это принцип нуждаемости», — сообщил Песков в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию анонсировал новую меру поддержки семьям с детьми. Он уточнил, что неполным семьям, где ребенку от 8 до 16 лет, с 1 июля будут назначена выплата, пишет агентство Nation News. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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