В Кремле уточнили, какие семьи получат новые детские выплаты

Пресс-секретарь президента России пояснил обещание российского лидера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На ежемесячные выплаты детям из неполных семей могут рассчитывать те, чей доход будет признан недостаточным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это основано на понятии нуждаемости. Безусловно, конечно, [на выплату можно рассчитывать при доходе ниже определенного уровня]. Здесь главный принцип — это принцип нуждаемости», — сообщил Песков в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию анонсировал новую меру поддержки семьям с детьми. Он уточнил, что неполным семьям, где ребенку от 8 до 16 лет, с 1 июля будут назначена выплата, пишет агентство Nation News. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей, уточняет «Национальная служба новостей».