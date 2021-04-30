Ксения Собчак высказалась о решении США в Telegram Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак эмоционально прокомментировала решение США прекратить выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Собчак назвала это железным занавесом.

«Я всегда боялась железного занавеса. Но теперь он не с нашей стороны, а с чужой, и это полный пипец. Война — это мир. Свобода — это рабство. Россия — наше Отечество», — написала Собчак в своем telegram-канале.

США объявили о прекращении выдачи виз россиянам днем 30 апреля. В сообщении на сайте американского посольства в Москве сказано, что это не касается иммиграционных, а также дипломатических виз.