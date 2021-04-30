Собчак эмоционально отреагировала на прекращение выдачи виз США. «Всегда боялась занавеса»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак высказалась о решении США в Telegram Фото:

Журналистка Ксения Собчак эмоционально прокомментировала решение США прекратить выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Собчак назвала это железным занавесом.

«Я всегда боялась железного занавеса. Но теперь он не с нашей стороны, а с чужой, и это полный пипец. Война — это мир. Свобода — это рабство. Россия — наше Отечество», — написала Собчак в своем telegram-канале.

США объявили о прекращении выдачи виз россиянам днем 30 апреля. В сообщении на сайте американского посольства в Москве сказано, что это не касается иммиграционных, а также дипломатических виз.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...