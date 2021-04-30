Власти ЯНАО пытаются избавиться от актива в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города с высоты. Тюмень, частные дома, частный сектор, тюмень, виды тюмени
Акции не могут продать уже два года Фото:

Департамент имущественных отношений опять пытается продать акции центра отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал». От этого актива власти ЯНАО не могут избавиться с 2019 года. Документ с информацией о продаже размещен на сайте правительства округа.

«Цена первоначального предложения — начальная цена аукциона, признанного несостоявшимся, 31 828 000 рублей, НДС не облагается. Дата, время проведения продажи посредством публичного предложения: 03 июня 2021 года в 06.30 по московскому времени», — говорится в документе.

Получить оперативно комментарий в правительстве региона не удалось. Туда был направлен запрос, но ответ момент публикации не получен. Ранее URA.RU сообщало о неудавшейся попытке продать акции тюменского актива — желающих приобрести этот оздоровительный центр тогда не нашлось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...