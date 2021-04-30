Власти ЯНАО пытаются избавиться от актива в Тюмени

Акции не могут продать уже два года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Департамент имущественных отношений опять пытается продать акции центра отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал». От этого актива власти ЯНАО не могут избавиться с 2019 года. Документ с информацией о продаже размещен на сайте правительства округа.

«Цена первоначального предложения — начальная цена аукциона, признанного несостоявшимся, 31 828 000 рублей, НДС не облагается. Дата, время проведения продажи посредством публичного предложения: 03 июня 2021 года в 06.30 по московскому времени», — говорится в документе.

Получить оперативно комментарий в правительстве региона не удалось. Туда был направлен запрос, но ответ момент публикации не получен. Ранее URA.RU сообщало о неудавшейся попытке продать акции тюменского актива — желающих приобрести этот оздоровительный центр тогда не нашлось.