06 мая 2021

В Гидрометцентре рассказали о погоде на День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красная площадь. Москва, день победы, город москва, 9 мая, красная площадь, спасская башня
Погода 9 мая в центре Европейской России будет улучшаться по часам Фото:

В центре Европейской России 9 мая будет наблюдаться улучшение погоды, однако специалисты будут готовы в случае необходимости повлиять на нее во время парада. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Девятое мая — такой день, что погода будет улучшаться, причем она будет улучшаться по часам. К вечеру совсем будет комфортная погода», — поделился Вильфанд с РИА «Новости». Однако, добавил он, с самого утра специалисты подготовятся к тому, чтобы активно повлиять на погоду для стабильной обстановки на время проведения парада в Москве.

Ранее Вильфанд заявил, что в Центральной России после майских праздников установится выше 20 градусов. В разговоре с URA.RU он рассказал, что погодой будет управлять антициклон.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...