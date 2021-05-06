В Гидрометцентре рассказали о погоде на День Победы

В центре Европейской России 9 мая будет наблюдаться улучшение погоды, однако специалисты будут готовы в случае необходимости повлиять на нее во время парада. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Девятое мая — такой день, что погода будет улучшаться, причем она будет улучшаться по часам. К вечеру совсем будет комфортная погода», — поделился Вильфанд с РИА «Новости». Однако, добавил он, с самого утра специалисты подготовятся к тому, чтобы активно повлиять на погоду для стабильной обстановки на время проведения парада в Москве.
Ранее Вильфанд заявил, что в Центральной России после майских праздников установится выше 20 градусов. В разговоре с URA.RU он рассказал, что погодой будет управлять антициклон.
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