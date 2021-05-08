МЧС выступило с предупреждением о погоде в Москве

В МЧС предупредили о сильном дожде в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До конца суток 8 мая в Москве могут пройти сильные дожди. Об этом сообщили в главном комитете московского МЧС.

«С 19.00 8 мая в городе Москве местами ожидается очень сильный дождь», — цитирует РИА «Новости» сообщение МЧС. Там отметили, что опасность плохой погоды сохранится до ночи. В первые часы 9 мая, по прогнозу МЧС, ситуация начнет улучшаться.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого предсказал хорошую погоду 9 мая. Однако он подчеркнул, что специалисты готовы стабилизировать погодную обстановку в столице в случае ее ухудшения.

До этого метеорологи предупреждали о сильном ветре и дожде в Москве. Синоптики заявляли, что в начале мая в столице РФ могут пройти снегопады, передает «Ридус». Из-за этого МЧС объявляло в городе желтый уровень погодной опасности.