МЧС выступило с предупреждением о погоде в Москве

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Сильный снегопад в Екатеринбурге, снег, зонт, непогода, женщина, осадки
В МЧС предупредили о сильном дожде в Москве Фото:

До конца суток 8 мая в Москве могут пройти сильные дожди. Об этом сообщили в главном комитете московского МЧС.

«С 19.00 8 мая в городе Москве местами ожидается очень сильный дождь», — цитирует РИА «Новости» сообщение МЧС. Там отметили, что опасность плохой погоды сохранится до ночи. В первые часы 9 мая, по прогнозу МЧС, ситуация начнет улучшаться.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого предсказал хорошую погоду 9 мая. Однако он подчеркнул, что специалисты готовы стабилизировать погодную обстановку в столице в случае ее ухудшения.

До этого метеорологи предупреждали о сильном ветре и дожде в Москве. Синоптики заявляли, что в начале мая в столице РФ могут пройти снегопады, передает «Ридус». Из-за этого МЧС объявляло в городе желтый уровень погодной опасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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