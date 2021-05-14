14 мая 2021

Явлинский рассказал, куда уходят пенсии россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты РФ Григория Явлинского с избирателями. Челябинск, явлинский григорий
Григорий Явлинский отметил, что деньги уходят за рубеж Фото:
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Деньги, которые могли бы инвестировать в экономику России, выводят за границу. Об этом заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Что, по сути, рассказал нам глава правительства? Что крупнейшие российские компании, вместо того чтобы инвестировать полученную прибыль в российскую экономику, выводят эти деньги за границу. Что эти средства, вместо того чтобы накапливаться, к примеру, в Пенсионном фонде России, оседают на чьих-то зарубежных счетах», — цитирует Явлинского «Эхо Москвы».

Явлинский напомнил, что компании РФ вывели в 2019 году за рубеж 4,3 трлн пассивных доходов компаний. Об этом рассказал в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Большую часть (27% дивидендов) денег вывели компании топливно-энергетического комплекса.

Политик предложил крупным компаниям платить дивиденды в Пенсионный фонд. Он отметил, что тогда не нужно будет обсуждать повышение пенсионного возраста. По словам Явлинского, вместо этого деньги уходят на гонку вооружений.

Ранее политконсультант, телеведущий и член партии «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман предложил платить пенсии россиянам из федерального бюджета. По его словам, люди вправе получать не только накопления из своей зарплаты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...