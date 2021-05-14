Явлинский рассказал, куда уходят пенсии россиян

Деньги, которые могли бы инвестировать в экономику России, выводят за границу. Об этом заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
«Что, по сути, рассказал нам глава правительства? Что крупнейшие российские компании, вместо того чтобы инвестировать полученную прибыль в российскую экономику, выводят эти деньги за границу. Что эти средства, вместо того чтобы накапливаться, к примеру, в Пенсионном фонде России, оседают на чьих-то зарубежных счетах», — цитирует Явлинского «Эхо Москвы».
Явлинский напомнил, что компании РФ вывели в 2019 году за рубеж 4,3 трлн пассивных доходов компаний. Об этом рассказал в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Большую часть (27% дивидендов) денег вывели компании топливно-энергетического комплекса.
Политик предложил крупным компаниям платить дивиденды в Пенсионный фонд. Он отметил, что тогда не нужно будет обсуждать повышение пенсионного возраста. По словам Явлинского, вместо этого деньги уходят на гонку вооружений.
Ранее политконсультант, телеведущий и член партии «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман предложил платить пенсии россиянам из федерального бюджета. По его словам, люди вправе получать не только накопления из своей зарплаты.
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