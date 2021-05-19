19 мая 2021

В России могут исчезнуть новые электромобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие электрозаправочной станции СУЭНКО. Тюмень, электромобиль
Ввоз электромобилей в РФ затруднит введение пошлин Фото:

Россия и другие страны ЕАЭС введут пошлины на ввоз электромобилей. Это может привезти к стагнации рынка. Так считают представители бизнеса.

«Евразийская экономическая комиссия подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф союза. Документ предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года», — передает «Коммерсант».

При этом ни одна страна союза не внесла предложение о продлении нулевой комиссии за ввоз электромобилей. В Nissan уверены, что нулевая ставка на электромобили необходима для развития рынка в РФ. Из-за введения пошлины электромобилей в стране станет еще меньше. «Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счет б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками. К сожалению, все наши доводы в пользу того, что необходимо сначала развить рынок и показать преимущества технологии покупателю, не находят понимания», — заявили в компании.

Ранее в разговоре с URA.RU глава Федерации автовладельцев России, автоэксперт Максим Едрышов заявил, что России понадобится несколько десятков лет и смена политики, чтобы выйти на тот же уровень развития экологичного электротранспорта, которого достигли США и Европа. Тем не менее, увеличение числа электрокаров в России неизбежно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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