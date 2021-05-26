В России ужесточат требования к депутатам

Депутатов заставят отчитываться о бизнесе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутатов заставят отчитываться о причастности к деятельности коммерческих организаций. Соответствующий проект постановления внесен в Госдуму комитетом по контролю и регламенту.

«Депутаты должны будут направлять уведомление председателю Госдумы в письменном виде, указывая в нем весь объем данных, который может потребоваться, чтобы установить законность причастности парламентария к деятельности коммерческой организации», — передают «Ведомости».

По мнению старшего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Константина Добрынина, нововведения говорят о том, что парламентарии спешно приводят регламент Госдумы в соответствие с поправкой в закон о статусе депутата, который упразднил «очевидный и обоснованный запрет» на участие в деятельности по управлению коммерческой организацией.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работники госорганов или органов местного самоуправления обязаны сообщать работодателю об отсутствии гражданства РФ. Кроме того, чиновникам запрещается иметь второе гражданство.