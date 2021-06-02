Российским водителям грозит новый штраф

Сейчас за такое правонарушение нет специальной статьи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российских водителей могут штрафовать за превышение допустимой средней скорости на некоторых участках дорог. Такую информацию приводит ассоциация производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

«Речь идет об одном конкретном виде нарушения ПДД — превышение установленной скорости движения, статье 12.9 КоАП. На практике это выглядит так: первая камера фиксирует время въезда автомобиля на участок контроля, а вторая — момент, когда автомобиль выезжает за его пределы», — пишет портал Autonews.ru со ссылкой на экспертов ассоциации.

Сообщается также, что сейчас по закону нет специальной статьи за слишком быстрый проезд по подконтрольным камерам отрезкам пути. То есть за превышение средней скорости наказывают по такому же принципу, что и за «мгновенное» превышение. «Например, если автомобилист в среднем ехал быстрее допустимых 90 км/ч, сначала на 30 км/ч, а потом на 70 км/ч быстрее, ему придет один максимальный штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч — 1500 рублей», — говорится в сообщении.

В конце мая стало известно, что Совет Федерации готовит новые штрафы для автомобилистов. В частности, водителей будет ожидать наказание за оставление автомобиля на парковках, предназначенных для специальной техники, напоминает сайт MK.RU . Это правило касается не только автомобилей, но и закрытых шлагбаумов, установленных на территории многоквартирных домов, дополняет « Федеральное агентство новостей» .