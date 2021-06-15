Губерниев довел Бузову до слез, процитировав «Малыша и Карлсона» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не оскорблял телеведущую Ольгу Бузову во время прямого эфира на телеканале «Матч-ТВ». По его мнению, артистка сама «немного разошлась».

«Пересмотрел эфир с Бузовой! Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было! Напротив, спрашивал о футболе и театре! А вот Ольга немного разошлась, но, как написало привидение Фрекен Бок: «Ну и плюшки! Деньги дерешь, а корицу жалеешь! Берегись!» — написал Губерниев в своем telegram-канале, вновь процитировав произведение Астрид Линдгрен «Малыш и Карсон».

Накануне Бузова приняла участие в программе «Все на матч», чтобы обсудить игру сборной России на Евро-2020. Во время трансляции Губерниев начал расспрашивать телеведущую про футбол и тут же перебивать, пишет Life . Когда разговор перешел на повышенные тона, комментатор спросил Бузову, перестала ли она «пить коньяк по утрам», чем довел ведущую до слез. В ответ она назвала Губерниева «дном».

Спортивный комментатор уточнял, что эта фраза взята из повести «Малыш и Карсон». После эфира он признался, что не хотел обидеть Бузову, и извинился перед ней.