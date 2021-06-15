СМИ: прививку от COVID внесут в календарь после выборов в Госдуму

Госдума займется вопросом о внесении прививки от коронавируса в нацкалендарь вакцинирования осенью Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Госдума вернется к вопросу о включении прививки от коронавируса в соответствующий национальный календарь. Об этом со ссылкой на источники сообщает в своем telegram-канале РИА «Новости».

По данным издания, этой темой в Госдуме займутся осенью. Некоторое время назад лидер фракции ЛДПР в ГД Владимир Жириновский заявил, что в нижней палате парламента сняли с рассмотрения проект закона о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинирования.

Осенью должны состояться выборы в Госдуму РФ. Они запланированы на 19 сентября.