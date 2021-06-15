СМИ: прививку от COVID внесут в календарь после выборов в Госдуму

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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Госдума займется вопросом о внесении прививки от коронавируса в нацкалендарь вакцинирования осенью Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Госдума вернется к вопросу о включении прививки от коронавируса в соответствующий национальный календарь. Об этом со ссылкой на источники сообщает в своем telegram-канале РИА «Новости».

По данным издания, этой темой в Госдуме займутся осенью. Некоторое время назад лидер фракции ЛДПР в ГД Владимир Жириновский заявил, что в нижней палате парламента сняли с рассмотрения проект закона о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинирования.

Осенью должны состояться выборы в Госдуму РФ. Они запланированы на 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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