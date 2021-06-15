СМИ: прививку от COVID внесут в календарь после выборов в Госдуму

Госдума вернется к вопросу о включении прививки от коронавируса в соответствующий национальный календарь. Об этом со ссылкой на источники сообщает в своем telegram-канале РИА «Новости».
По данным издания, этой темой в Госдуме займутся осенью. Некоторое время назад лидер фракции ЛДПР в ГД Владимир Жириновский заявил, что в нижней палате парламента сняли с рассмотрения проект закона о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинирования.
Осенью должны состояться выборы в Госдуму РФ. Они запланированы на 19 сентября.
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