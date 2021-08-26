Садальский назвал российское кино одноклеточным и скучным

Станислав Садальский отметил, что в российском кино пропала школа Фото: Личная страница Станислава Садальского в Instagram

В российских фильмах царит вкусовщина, они стали одноклеточными и скучными. Об этом в разговоре с URA.RU заявил актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

«Сейчас в российском кино царит вкусовщина и угодничество начальству, это нужно, это не нужно. Все это скучно, не интересно, потому что они одноклеточные и нет школы, актеры просто как типажи, у них пустые глаза. Не могу ничего сказать, милые личики, но личности нету», — объяснил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.

Актер рассказал, что смотрит в основном западные сериалы, а из российских отметил для себя лишь работу режиссера Константина Богомолова «Содержанки». «Я смотрю в интернете западные сериалы. Да, у Богомолова мне очень понравились „Содержанки“. Я недавно посмотрел этот сериал, шикарное кино и все актеры просто бесподобны. А настоящее кино — это мой YouTube-канал, где я читаю стихи», — подчеркнул Садальский.

День российского кино в стране отмечается 27 августа. Ранее в Российском экспертном центр сообщили, что правительство планирует выделить 500 млн рублей отечественным киностудиям для продвижения на международном уровне.