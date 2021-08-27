27 августа 2021

Криминальный авторитет Тюрик пошел в суд после признания экс-жены

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Татуировки на руках бывшего заключенного, заключенные, зек, вор в законе, криминал
Тюрик подал иск о защите чести и достоинства Фото:

Криминальный авторитет Владимир Тюрин (Тюрик) подал иск о защите чести и достоинства к YouTube-каналу «Советник Сплетник», где выступала его бывшая жена, экс-солистка Мариинского театра и экс-депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Мария Максакова. Она назвала Тюрина «вором в законе». Об этом сообщили в Замоскворецком районном суде Москвы.

«В суд поступил иск Владимира Тюрина к ООО „Советник“ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требует опровергнуть сведения, распространенные ответчиком. Судебное заседание по иску назначено на 17:00 29 сентября», — цитирует ТАСС заявление Замоскворецкого районного суда Москвы.

В описании YouTube-канала «Советник Сплетник» указано, что права на видео на канале принадлежат ООО «Советник». В мае там появилось видео, в котором Максакова назвала Тюрина «вором в законе» и заявила, что он пытался незаконно завладеть офисом ее отца и ее квартирой, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в МВД не стали признавать Тюрина «вором в законе». Максакова требовала проверить наличие у бывшего мужа статуса «криминального авторитета», за которое привлекают к ответственности по ст. 210.1 уголовного кодекса. Максакова состояла в гражданском браке с Тюриным несколько лет. У них есть двое детей, которые проживают с отцом, пишет 5-tv.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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