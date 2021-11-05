Володин заявил о готовности Госдумы заняться делом Рашкина

Госдума займется делом Рашкина по требованию Генпрокуратуры, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Государственная дума готова включиться в дело депутата от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — передает заявление Володина ТАСС.

Ранее в машине Рашкина нашли тушу лося. Силовики возбудили уголовное дело по этому факту, сообщает RT. Его однопартийцы в беседе с «Национальной службой новостей» заявили, что не считают Рашкина виновным. Дело передали в Следственный комитет РФ, сообщает РАПСИ.