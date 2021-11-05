Володин заявил о готовности Госдумы заняться делом Рашкина

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Организационное собрание фракции политической партии
Госдума займется делом Рашкина по требованию Генпрокуратуры, заявил Володин Фото:
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Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Государственная дума готова включиться в дело депутата от КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — передает заявление Володина ТАСС.

Ранее в машине Рашкина нашли тушу лося. Силовики возбудили уголовное дело по этому факту, сообщает RT. Его однопартийцы в беседе с «Национальной службой новостей» заявили, что не считают Рашкина виновным. Дело передали в Следственный комитет РФ, сообщает РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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