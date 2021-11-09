Россия консультируется с США по вопросу киберпреступности

Россия и США ведут диалог о борьбе с киберпреступностью и обсуждают взаимные запросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Был запущен механизм двусторонних консультаций (с США — прим. URA.RU) по киберпреступности. Этот диалог продолжается. Разумеется, стороны сходятся в том, что любое проявление киберпреступности недопустимо и с этим нужно бороться. Есть как запросы от американской стороны к нам, так и от нас к американской стороне. Службы не могут быть погружены в работу друг друга, они обсуждают запросы, которые поступают и разбирают ситуацию при необходимости», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее Госдеп США объявил награду в 10 млн долларов за сведения о «русских хакерах». Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное президенту России Владимиру Путину обещание о преследовании киберпреступников, пишет RT.
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