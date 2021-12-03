Мурашко: волна коронавируса в России пошла вниз

Волна заболеваемости коронавирусом в России пошла вниз. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Волна заболеваемости коронавирусом спускается вниз», — сказал Мурашко на форуме «Мы вместе». Его слова приводит РИА «Новости».
По данным главы Минздрава РФ, сейчас под наблюдением врачей находятся около 900 тысяч россиян, заболевших коронавирусом. Ранее URA.RU сообщало, что рост заболеваемости COVID в России остановился. По данным на 3 декабря, в стране выявлено 32 930 случаев инфицирования коронавирусом. За 2 декабря этот показатель составил 33 389 заболевших.
Волна заболеваемости коронавирусом в России пошла вниз. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Волна заболеваемости коронавирусом спускается вниз», — сказал Мурашко на форуме «Мы вместе». Его слова приводит РИА «Новости». По данным главы Минздрава РФ, сейчас под наблюдением врачей находятся около 900 тысяч россиян, заболевших коронавирусом. Ранее URA.RU сообщало, что рост заболеваемости COVID в России остановился. По данным на 3 декабря, в стране выявлено 32 930 случаев инфицирования коронавирусом. За 2 декабря этот показатель составил 33 389 заболевших.