Суд защитил право Максаковой называть экс-мужа «вором в законе»

Вместо 5 млн рублей Максакову обязали выплатить своему бывшему мужу 120 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд отказал вору в законе Владимиру Тюрину (Тюрик) в компенсации морального вреда от его бывшей супруги Марии Максаковой за оскорбление. Такое решение принял суд 10 декабря. Тюрину не понравилось, что экс-супруга называет его вором в законе.

«Суд не удовлетворил исковые требования Владимира Тюрина в самой животрепещущей их части. Владимир Тюрин желал, чтобы словосочетание, которое красуется напротив его фамилии, к примеру, в Википедии, а именно „вор в законе“, было признано судом порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. В этой части, увы, было отказано», — цитирует Максакову StarHit. Издание уточняет, что вместо запрошенных 5 миллионов рублей Максаковой назначили выплатить лишь 120 тысяч рублей за клевету.

Иск в суд Тюрин подал в конце августа текущего года, после публикации на канале «Советник Сплетник» видеоинтервью Максаковой. Экс-супруга назвала Тюрина «вором в законе» и заявила, что он пытался незаконно завладеть офисом ее отца и ее квартирой руками ее детей.

Ранее суд обязал Марию Максакову выплатить Тюрину алименты за двоих детей. Максакову также отправляли на психологическую экспертизу по заключению суда, в ходе которого экс-супруга вора в законе оспаривала подписанную ей же дарственную на квартиру. Она заявляла, что подписала документ «под давлением и в неадекватном состоянии».