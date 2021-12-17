17 декабря 2021

ВОЗ одобрила вакцину для бедных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт вакцинации в ТЦ «Воробьёвы горы». Курган, прививка, вакцинация, ковид, вакцина от коронавируса, прививка от covid19, ковид 19
ВОЗ одобрила индийскую вакцину Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для чрезвычайного использования вакцину от коронавируса Covovax, которая производится в Индии по лицензии американской компании Novavax. Об этом говорится в официальном заявлении ВОЗ.

ВОЗ расширила список утвержденных вакцин, которые могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях для борьбы с COVID, говорится на сайте организации. «Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода», — отмечается в сообщении.

Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение российской вакцины «Спутник V». Это происходит из-за бюрократических препятствий. Сейчас препарат, разработанный в России, одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для чрезвычайного использования вакцину от коронавируса Covovax, которая производится в Индии по лицензии американской компании Novavax. Об этом говорится в официальном заявлении ВОЗ. ВОЗ расширила список утвержденных вакцин, которые могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях для борьбы с COVID, говорится на сайте организации. «Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода», — отмечается в сообщении. Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение российской вакцины «Спутник V». Это происходит из-за бюрократических препятствий. Сейчас препарат, разработанный в России, одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...