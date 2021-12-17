ВОЗ одобрила вакцину для бедных

ВОЗ одобрила индийскую вакцину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для чрезвычайного использования вакцину от коронавируса Covovax, которая производится в Индии по лицензии американской компании Novavax. Об этом говорится в официальном заявлении ВОЗ.

ВОЗ расширила список утвержденных вакцин, которые могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях для борьбы с COVID, говорится на сайте организации. «Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода», — отмечается в сообщении.

Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ задерживает одобрение российской вакцины «Спутник V». Это происходит из-за бюрократических препятствий. Сейчас препарат, разработанный в России, одобрили в 71 государстве, сообщает агентство Nation news.