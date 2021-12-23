На индексацию пенсий потребуются дополнительные 150-200 млрд

24 декабря 2021 в 00:59 Размер текста - 17 +

Индексация пенсий начнется с 1 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На индексацию страховых пенсий на уровень ниже фактической инфляции в 2022 году потребуется дополнительное финансирование суммой 150-200 млрд рублей. Индексация будет производиться с 1 января на 5,9%, заложенных в бюджете. «Индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150-200 млрд рублей», — пишут «Известия». Отмечается, что в Госдуме предположили возможность компенсации пенсионерам разницы с инфляцией после поправок в законодательство. Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала URA.RU, что социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Кроме того, был повышен прожиточный минимум пенсионера, что увеличит федеральную доплату к пенсии. Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков, сообщил президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На индексацию страховых пенсий на уровень ниже фактической инфляции в 2022 году потребуется дополнительное финансирование суммой 150-200 млрд рублей. Индексация будет производиться с 1 января на 5,9%, заложенных в бюджете. «Индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150-200 млрд рублей», — пишут «Известия». Отмечается, что в Госдуме предположили возможность компенсации пенсионерам разницы с инфляцией после поправок в законодательство. Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала URA.RU, что социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Кроме того, был повышен прожиточный минимум пенсионера, что увеличит федеральную доплату к пенсии. Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков, сообщил президент.