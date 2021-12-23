23 декабря 2021

На индексацию пенсий потребуются дополнительные 150-200 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Индексация пенсий начнется с 1 января Фото:

На индексацию страховых пенсий на уровень ниже фактической инфляции в 2022 году потребуется дополнительное финансирование суммой 150-200 млрд рублей. Индексация будет производиться с 1 января на 5,9%, заложенных в бюджете.

«Индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150-200 млрд рублей», — пишут «Известия». Отмечается, что в Госдуме предположили возможность компенсации пенсионерам разницы с инфляцией после поправок в законодательство.

Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала URA.RU, что социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Кроме того, был повышен прожиточный минимум пенсионера, что увеличит федеральную доплату к пенсии.

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков, сообщил президент.

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На индексацию страховых пенсий на уровень ниже фактической инфляции в 2022 году потребуется дополнительное финансирование суммой 150-200 млрд рублей. Индексация будет производиться с 1 января на 5,9%, заложенных в бюджете. «Индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150-200 млрд рублей», — пишут «Известия». Отмечается, что в Госдуме предположили возможность компенсации пенсионерам разницы с инфляцией после поправок в законодательство. Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала URA.RU, что социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Кроме того, был повышен прожиточный минимум пенсионера, что увеличит федеральную доплату к пенсии. Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков, сообщил президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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