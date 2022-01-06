Врач предупредил о смертельной опасности онемения рук и ног. Видео

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Суд по Тимофею Радя в Ленинском районном суде. Екатеринбург, радя тимофей, руки, кисти рук
Онемение конечностей бывает у людей, работа которых связана с нагрузкой на кисти рук Фото:

Причиной онемения рук и ног может быть рассеянный склероз, ревматоидный артрит или нейропатия. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ескова.

«Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия — когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности», — цитирует «Пятый канал» Ирину Ескову.

По ее словам, если онемение случается часто, то лучше обратиться к врачу. Еще одной причиной может быть заболевание артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно. При второй чаще всего поражены пальцы кистей и стоп, когда на холоде пальцы становятся синими. При отсутствии лечения есть риск развития гангрены.

Онемение развивается у людей, работа которых предполагает нагрузку на кисти рук. Также это может быть связано с заболеваниями позвоночника. Еще одной причиной может быть отравление солями тяжелых металлов или последствие перенесенных инфекций.

Онемение и слабость конечностей может указывать на инсульт, сообщила врач-невролог и заведующая неврологическим отделением для больных острыми нарушениями мозгового кровообращения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Аминат Долова. Также среди признаков бессимптомного инсульта потеря четкости речи, нарушение зрения и появление косоглазия.

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Причиной онемения рук и ног может быть рассеянный склероз, ревматоидный артрит или нейропатия. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ескова. «Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия — когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности», — цитирует «Пятый канал» Ирину Ескову. По ее словам, если онемение случается часто, то лучше обратиться к врачу. Еще одной причиной может быть заболевание артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно. При второй чаще всего поражены пальцы кистей и стоп, когда на холоде пальцы становятся синими. При отсутствии лечения есть риск развития гангрены. Онемение развивается у людей, работа которых предполагает нагрузку на кисти рук. Также это может быть связано с заболеваниями позвоночника. Еще одной причиной может быть отравление солями тяжелых металлов или последствие перенесенных инфекций. Онемение и слабость конечностей может указывать на инсульт, сообщила врач-невролог и заведующая неврологическим отделением для больных острыми нарушениями мозгового кровообращения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Аминат Долова. Также среди признаков бессимптомного инсульта потеря четкости речи, нарушение зрения и появление косоглазия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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