Невролог назвала семь признаков бессимптомного инсульта

Точно определить «тихий инсульт» может МРТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсульты у людей могут протекать «тихо» и без симптомов, но даже у таких болезней есть свои признаки. О них рассказала врач-невролог и заведующая неврологическим отделением для больных острыми нарушениями мозгового кровообращения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Аминат Долова.

«Тихим» инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно», — уточнила Долова «Аргументам и фактам». Чтобы распознать такой инсульт нужно внимательно прислушиваться к своему организму. Его признаками могут оказаться:

Нарушения зрения

Потеря четкости речи

Нарушения походки

Онемение и слабость конечностей

Внезапное головокружение

Начавшаяся ассиметрия лица

Появление косоглазия

С такими симптомами стоит обратиться к врачу, который сделает КТ или МРТ, чтобы установить, действительно ли произошел инсульт. В группу риска попадают люди с гипертонией, диабетом, аритмией и атеросклерозом сонных артерий. Также к инсультам ведет ожирение, отсутствие физических нагрузок и нездоровое питание, уточнила врач.

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