Невролог назвала семь признаков бессимптомного инсульта

Инсульты у людей могут протекать «тихо» и без симптомов, но даже у таких болезней есть свои признаки. О них рассказала врач-невролог и заведующая неврологическим отделением для больных острыми нарушениями мозгового кровообращения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Аминат Долова.
«Тихим» инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно», — уточнила Долова «Аргументам и фактам». Чтобы распознать такой инсульт нужно внимательно прислушиваться к своему организму. Его признаками могут оказаться:
- Нарушения зрения
- Потеря четкости речи
- Нарушения походки
- Онемение и слабость конечностей
- Внезапное головокружение
- Начавшаяся ассиметрия лица
- Появление косоглазия
С такими симптомами стоит обратиться к врачу, который сделает КТ или МРТ, чтобы установить, действительно ли произошел инсульт. В группу риска попадают люди с гипертонией, диабетом, аритмией и атеросклерозом сонных артерий. Также к инсультам ведет ожирение, отсутствие физических нагрузок и нездоровое питание, уточнила врач.
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