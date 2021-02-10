Невролог назвала семь признаков бессимптомного инсульта

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Процесс по делу Владислава Рябухина. Екатеринбург, томография, череп, рентген, снимок, рак, мозг, колчанов николай
Точно определить «тихий инсульт» может МРТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсульты у людей могут протекать «тихо» и без симптомов, но даже у таких болезней есть свои признаки. О них рассказала врач-невролог и заведующая неврологическим отделением для больных острыми нарушениями мозгового кровообращения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Аминат Долова.

«Тихим» инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно», — уточнила Долова «Аргументам и фактам». Чтобы распознать такой инсульт нужно внимательно прислушиваться к своему организму. Его признаками могут оказаться:

  • Нарушения зрения
  • Потеря четкости речи
  • Нарушения походки
  • Онемение и слабость конечностей
  • Внезапное головокружение
  • Начавшаяся ассиметрия лица
  • Появление косоглазия

С такими симптомами стоит обратиться к врачу, который сделает КТ или МРТ, чтобы установить, действительно ли произошел инсульт. В группу риска попадают люди с гипертонией, диабетом, аритмией и атеросклерозом сонных артерий. Также к инсультам ведет ожирение, отсутствие физических нагрузок и нездоровое питание, уточнила врач.

9 февраля врач Александр Мясников назвал подозрительные симптомы рака. Также стали известны необычные симптомы отслоения сетчатки, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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