Посол РФ в США раскрыл, что осталось от «холодной войны» 08 января 2022 в 07:25 Размер текста - 17 + Посол Анатолий Антонов назвал НАТО рудиментом «холодной войны» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek и назвал блок НАТО рудиментом «холодной войны». По его словам, существование альянса противоречит принципу неделимости европейской безопасности. «Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок — это рудимент холодной войны», — сказал посол в интервью. Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В Госдепе США назвали «проблематичным» призыв вывести ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО, передает RT. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позитивным шагом то, что Москва согласилась принять участие в заседании Совета Россия — НАТО, уточняет Царьград. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek и назвал блок НАТО рудиментом «холодной войны». По его словам, существование альянса противоречит принципу неделимости европейской безопасности. «Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок — это рудимент холодной войны», — сказал посол в интервью. Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В Госдепе США назвали «проблематичным» призыв вывести ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО, передает RT. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позитивным шагом то, что Москва согласилась принять участие в заседании Совета Россия — НАТО, уточняет Царьград. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям