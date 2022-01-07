07 января 2022

Посол РФ в США раскрыл, что осталось от «холодной войны»

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Посол Анатолий Антонов назвал НАТО рудиментом «холодной войны» Фото:

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek и назвал блок НАТО рудиментом «холодной войны». По его словам, существование альянса противоречит принципу неделимости европейской безопасности.

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок — это рудимент холодной войны», — сказал посол в интервью.

Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В Госдепе США назвали «проблематичным» призыв вывести ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО, передает RT. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позитивным шагом то, что Москва согласилась принять участие в заседании Совета Россия — НАТО, уточняет Царьград.

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Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek и назвал блок НАТО рудиментом «холодной войны». По его словам, существование альянса противоречит принципу неделимости европейской безопасности. «Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок — это рудимент холодной войны», — сказал посол в интервью. Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В Госдепе США назвали «проблематичным» призыв вывести ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО, передает RT. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал позитивным шагом то, что Москва согласилась принять участие в заседании Совета Россия — НАТО, уточняет Царьград.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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