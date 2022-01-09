В Казахстане эвакуирую россиян и увольняют силовиков. Главное о беспорядках к вечеру 9 января

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Обстановка в Алма-Ате после взятия города под контроль правительственными силами. Алма-Ата, Казахстан, бтр, силовики, оцепление, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата, алмата, правительственные войска
В Казахстане не утихают массовые протесты Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Россия эвакуировала из Казахстана 1422 человека и направила в страну дополнительный контингент миротворцев. URA.RU приводит главные новости о протестах в Казахстане за 9 января.

  • Из казахстанского города Алматы вылетели три транспортных военных самолета с россиянами, об этом сообщили в генконсульстве РФ в городе. В каждом из самолетов находилось по 100 человек. Всего за время беспорядков Казахстан покинули 1422 гражданина России.
  • В ходе протестов в стране погиб еще один ребенок, сообщила уполномоченный по правам ребенка Казахстана Аружан Саин. По официальным данным, в ходе беспорядков в стране было застрелено трое детей.

  • Киргизия направила Казахстану ноту протеста из-за задержанного на митингах джазового музыканта Викрама Рузахунова. Он был задержан в стране и на камеру признался, что участвовал в протестах за деньги. После этого в МВД Киргизии сообщили, что задержанный — это киргизский джазовый музыкант Рузахунов, который часто выступал с гастролями в Казахстане.

  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). В отставку отправлены Марат Осипов и Даулет Ергожин.

  • Россия вновь направила в Казахстан военнослужащих и технику ВДВ в рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности. В Минобороны России указали, что миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым задачам. В числе их задач — охрана жизненно важных объектов и ключевых объектов инфраструктуры.

  • Исполняющий обязанности мэра Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел во время беспорядков. В результате нападения погиб водитель телеканала «Алматы», несколько человек получили ранения.

  • В Национальном банке Казахстана сообщили, что временно закроют пункты обмена валюты. Это связано с текущей обстановкой в стране.

  • В Алма-Ате задержали по крайней мере 850 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Также более 160 иностранных граждан доставили в полицию в Нур-Султане для проверки законности нахождения в городе.

  • Президент Казахстана посмертно наградил 16 военных и полицейских. Они награждены орденами «Доблесть» второй и третьей степеней и медалями «За отвагу».

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Россия эвакуировала из Казахстана 1422 человека и направила в страну дополнительный контингент миротворцев. URA.RU приводит главные новости о протестах в Казахстане за 9 января. Киргизия направила Казахстану ноту протеста из-за задержанного на митингах джазового музыканта Викрама Рузахунова. Он был задержан в стране и на камеру признался, что участвовал в протестах за деньги. После этого в МВД Киргизии сообщили, что задержанный — это киргизский джазовый музыкант Рузахунов, который часто выступал с гастролями в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). В отставку отправлены Марат Осипов и Даулет Ергожин. Россия вновь направила в Казахстан военнослужащих и технику ВДВ в рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности. В Минобороны России указали, что миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым задачам. В числе их задач — охрана жизненно важных объектов и ключевых объектов инфраструктуры. Исполняющий обязанности мэра Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел во время беспорядков. В результате нападения погиб водитель телеканала «Алматы», несколько человек получили ранения. В Национальном банке Казахстана сообщили, что временно закроют пункты обмена валюты. Это связано с текущей обстановкой в стране. В Алма-Ате задержали по крайней мере 850 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Также более 160 иностранных граждан доставили в полицию в Нур-Султане для проверки законности нахождения в городе. Президент Казахстана посмертно наградил 16 военных и полицейских. Они награждены орденами «Доблесть» второй и третьей степеней и медалями «За отвагу».
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