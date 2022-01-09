В Казахстане эвакуирую россиян и увольняют силовиков. Главное о беспорядках к вечеру 9 января

09 января 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Россия эвакуировала из Казахстана 1422 человека и направила в страну дополнительный контингент миротворцев. URA.RU приводит главные новости о протестах в Казахстане за 9 января. Киргизия направила Казахстану ноту протеста из-за задержанного на митингах джазового музыканта Викрама Рузахунова. Он был задержан в стране и на камеру признался, что участвовал в протестах за деньги. После этого в МВД Киргизии сообщили, что задержанный — это киргизский джазовый музыкант Рузахунов, который часто выступал с гастролями в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ). В отставку отправлены Марат Осипов и Даулет Ергожин. Россия вновь направила в Казахстан военнослужащих и технику ВДВ в рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности. В Минобороны России указали, что миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым задачам. В числе их задач — охрана жизненно важных объектов и ключевых объектов инфраструктуры. Исполняющий обязанности мэра Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел во время беспорядков. В результате нападения погиб водитель телеканала «Алматы», несколько человек получили ранения. В Национальном банке Казахстана сообщили, что временно закроют пункты обмена валюты. Это связано с текущей обстановкой в стране. В Алма-Ате задержали по крайней мере 850 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Также более 160 иностранных граждан доставили в полицию в Нур-Султане для проверки законности нахождения в городе. Президент Казахстана посмертно наградил 16 военных и полицейских. Они награждены орденами «Доблесть» второй и третьей степеней и медалями «За отвагу».