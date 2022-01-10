Первый российский регион отменит QR-коды в 2022 году

В Орловской области с 15 января отменят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира на своей странице в Instagram.
«Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять», — отметил губернатор.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам придется адаптироваться к введению QR-кодов. По его словам, это позволит собираться в 2022 году большими компаниями, как это было до пандемии. В Госдуме проходит рассмотрение законопроект о повсеместном введении QR-кодов, инициатива прошла первое чтение. В некоторых регионах уже начали вводить QR-коды. Так, в Забайкальском крае с 10 января торговые центры и магазины непродовольственных товаров можно будет посетить только при предъявлении QR-кодов. При этом президент РФ Владимир Путин поручил доработать документ, чтобы он учитывал все нюансы и жизненные ситуации, передает телеканал 360.
В Орловской области с 15 января отменят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира на своей странице в Instagram. «Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять», — отметил губернатор. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам придется адаптироваться к введению QR-кодов. По его словам, это позволит собираться в 2022 году большими компаниями, как это было до пандемии. В Госдуме проходит рассмотрение законопроект о повсеместном введении QR-кодов, инициатива прошла первое чтение. В некоторых регионах уже начали вводить QR-коды. Так, в Забайкальском крае с 10 января торговые центры и магазины непродовольственных товаров можно будет посетить только при предъявлении QR-кодов. При этом президент РФ Владимир Путин поручил доработать документ, чтобы он учитывал все нюансы и жизненные ситуации, передает телеканал 360.