Первый российский регион отменит QR-коды в 2022 году

11 января 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

QR-коды намерены отменить в Орловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Орловской области с 15 января отменят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира на своей странице в Instagram. «Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять», — отметил губернатор. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам придется адаптироваться к введению QR-кодов. По его словам, это позволит собираться в 2022 году большими компаниями, как это было до пандемии. В Госдуме проходит рассмотрение законопроект о повсеместном введении QR-кодов, инициатива прошла первое чтение. В некоторых регионах уже начали вводить QR-коды. Так, в Забайкальском крае с 10 января торговые центры и магазины непродовольственных товаров можно будет посетить только при предъявлении QR-кодов. При этом президент РФ Владимир Путин поручил доработать документ, чтобы он учитывал все нюансы и жизненные ситуации, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Орловской области с 15 января отменят систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира на своей странице в Instagram. «Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять», — отметил губернатор. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам придется адаптироваться к введению QR-кодов. По его словам, это позволит собираться в 2022 году большими компаниями, как это было до пандемии. В Госдуме проходит рассмотрение законопроект о повсеместном введении QR-кодов, инициатива прошла первое чтение. В некоторых регионах уже начали вводить QR-коды. Так, в Забайкальском крае с 10 января торговые центры и магазины непродовольственных товаров можно будет посетить только при предъявлении QR-кодов. При этом президент РФ Владимир Путин поручил доработать документ, чтобы он учитывал все нюансы и жизненные ситуации, передает телеканал 360.