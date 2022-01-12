Глава ФМБА раскрыла число заболевших «Омикроном» в Москве

Процент заболевших «Омикроном» составляет 76% от общего числа заразившихся COVID. Об этом доложила руководитель агентства Вероника Скворцова.
«Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование «Омикрона» перед другими линиями, прежде всего «Дельтой». Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% «Омикрона», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».
По словам Скворцовой, в середине декабря 2021 года доля заразившихся «Омикроном» была на уровне 1-2%, в конце месяца — около 7%, а в начале нового года — порядка 20%. Она добавила, что выводы основаны в результате исследованиях тест-системы, разработанной ФМБА на выборке московских пациентов с коронавирусной инфекцией.
В России зарегистрировали первую тест-систему, которая выявляет «Омикрон» и дельта-штамм. В ФМБА заявили, что медицинское изделие способно распознать эти варианты коронавируса всего за полтора часа.
Процент заболевших «Омикроном» составляет 76% от общего числа заразившихся COVID. Об этом доложила руководитель агентства Вероника Скворцова. «Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование «Омикрона» перед другими линиями, прежде всего «Дельтой». Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% «Омикрона», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24». По словам Скворцовой, в середине декабря 2021 года доля заразившихся «Омикроном» была на уровне 1-2%, в конце месяца — около 7%, а в начале нового года — порядка 20%. Она добавила, что выводы основаны в результате исследованиях тест-системы, разработанной ФМБА на выборке московских пациентов с коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировали первую тест-систему, которая выявляет «Омикрон» и дельта-штамм. В ФМБА заявили, что медицинское изделие способно распознать эти варианты коронавируса всего за полтора часа.