Глава ФМБА раскрыла число заболевших «Омикроном» в Москве

13 января 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Глава ФМБА рассказала о доминировании «Омикрона» над «Дельтой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Процент заболевших «Омикроном» составляет 76% от общего числа заразившихся COVID. Об этом доложила руководитель агентства Вероника Скворцова. «Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование «Омикрона» перед другими линиями, прежде всего «Дельтой». Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% «Омикрона», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24». По словам Скворцовой, в середине декабря 2021 года доля заразившихся «Омикроном» была на уровне 1-2%, в конце месяца — около 7%, а в начале нового года — порядка 20%. Она добавила, что выводы основаны в результате исследованиях тест-системы, разработанной ФМБА на выборке московских пациентов с коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировали первую тест-систему, которая выявляет «Омикрон» и дельта-штамм. В ФМБА заявили, что медицинское изделие способно распознать эти варианты коронавируса всего за полтора часа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Процент заболевших «Омикроном» составляет 76% от общего числа заразившихся COVID. Об этом доложила руководитель агентства Вероника Скворцова. «Вчера и сегодня мы видим достаточно уже выраженное доминирование «Омикрона» перед другими линиями, прежде всего «Дельтой». Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу это подчеркнуть, когорте, которая набирается, [приходится] 76% «Омикрона», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24». По словам Скворцовой, в середине декабря 2021 года доля заразившихся «Омикроном» была на уровне 1-2%, в конце месяца — около 7%, а в начале нового года — порядка 20%. Она добавила, что выводы основаны в результате исследованиях тест-системы, разработанной ФМБА на выборке московских пациентов с коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировали первую тест-систему, которая выявляет «Омикрон» и дельта-штамм. В ФМБА заявили, что медицинское изделие способно распознать эти варианты коронавируса всего за полтора часа.