18 января 2022

В России стартовал сезон продаж туров с кешбэком. На программу выделено пять млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, вокзал, поезд, зима, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, пассажиры, туризм, железная дорога
По мнению Юрия Барзыкина, правительству придется дофинансировать программу в осенний сезон Фото:

В России начался новый этап продаж туров с компенсациями от государства, на которые было выделено пять миллиардов рублей. Об этом сообщили в Ростуризме.

18 января стартовал новый этап продаж туров с кешбэком, который продлится до 12 апреля, сообщает пресс-служба Ростуризма, передают «Известия». Отмечается, что в 2022 году будут действовать две программы кешбэка (зимне-весенняя и осенняя), на которые было выделено пять миллиардов рублей.

В рамках программы российским туристам будут возвращать 20% от стоимости тура или проживания, лимит компенсации — 20 тысяч рублей. Для того чтобы получить выплату по туристической программе необходимо оплатить поездку картой платежной системы «Мир».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что, скорее всего, к осеннему этапу все выделенные средства на программу закончатся. Однако, считает он, в 2022 году правительство дофинансирует программу, как это было в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в 2022 году вступит в силу закон о реестре турагентов, позволяющем проверять операторов до покупки путевки. Все предприниматели и юридические лица, работающие в сфере туризма, обязаны внести свои данные в список, передает MK.RU. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обратился к россиянам с просьбой отдыхать в России, тем самым инвестируя в родное государство.

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В России начался новый этап продаж туров с компенсациями от государства, на которые было выделено пять миллиардов рублей. Об этом сообщили в Ростуризме. 18 января стартовал новый этап продаж туров с кешбэком, который продлится до 12 апреля, сообщает пресс-служба Ростуризма, передают «Известия». Отмечается, что в 2022 году будут действовать две программы кешбэка (зимне-весенняя и осенняя), на которые было выделено пять миллиардов рублей. В рамках программы российским туристам будут возвращать 20% от стоимости тура или проживания, лимит компенсации — 20 тысяч рублей. Для того чтобы получить выплату по туристической программе необходимо оплатить поездку картой платежной системы «Мир». Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что, скорее всего, к осеннему этапу все выделенные средства на программу закончатся. Однако, считает он, в 2022 году правительство дофинансирует программу, как это было в 2021 году. Ранее сообщалось, что в 2022 году вступит в силу закон о реестре турагентов, позволяющем проверять операторов до покупки путевки. Все предприниматели и юридические лица, работающие в сфере туризма, обязаны внести свои данные в список, передает MK.RU. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обратился к россиянам с просьбой отдыхать в России, тем самым инвестируя в родное государство.
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