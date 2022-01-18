В России стартовал сезон продаж туров с кешбэком. На программу выделено пять млрд рублей

19 января 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

По мнению Юрия Барзыкина, правительству придется дофинансировать программу в осенний сезон Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России начался новый этап продаж туров с компенсациями от государства, на которые было выделено пять миллиардов рублей. Об этом сообщили в Ростуризме. 18 января стартовал новый этап продаж туров с кешбэком, который продлится до 12 апреля, сообщает пресс-служба Ростуризма, передают «Известия». Отмечается, что в 2022 году будут действовать две программы кешбэка (зимне-весенняя и осенняя), на которые было выделено пять миллиардов рублей. В рамках программы российским туристам будут возвращать 20% от стоимости тура или проживания, лимит компенсации — 20 тысяч рублей. Для того чтобы получить выплату по туристической программе необходимо оплатить поездку картой платежной системы «Мир». Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что, скорее всего, к осеннему этапу все выделенные средства на программу закончатся. Однако, считает он, в 2022 году правительство дофинансирует программу, как это было в 2021 году. Ранее сообщалось, что в 2022 году вступит в силу закон о реестре турагентов, позволяющем проверять операторов до покупки путевки. Все предприниматели и юридические лица, работающие в сфере туризма, обязаны внести свои данные в список, передает MK.RU . Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обратился к россиянам с просьбой отдыхать в России, тем самым инвестируя в родное государство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России начался новый этап продаж туров с компенсациями от государства, на которые было выделено пять миллиардов рублей. Об этом сообщили в Ростуризме. 18 января стартовал новый этап продаж туров с кешбэком, который продлится до 12 апреля, сообщает пресс-служба Ростуризма, передают «Известия». Отмечается, что в 2022 году будут действовать две программы кешбэка (зимне-весенняя и осенняя), на которые было выделено пять миллиардов рублей. В рамках программы российским туристам будут возвращать 20% от стоимости тура или проживания, лимит компенсации — 20 тысяч рублей. Для того чтобы получить выплату по туристической программе необходимо оплатить поездку картой платежной системы «Мир». Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что, скорее всего, к осеннему этапу все выделенные средства на программу закончатся. Однако, считает он, в 2022 году правительство дофинансирует программу, как это было в 2021 году. Ранее сообщалось, что в 2022 году вступит в силу закон о реестре турагентов, позволяющем проверять операторов до покупки путевки. Все предприниматели и юридические лица, работающие в сфере туризма, обязаны внести свои данные в список, передает MK.RU. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обратился к россиянам с просьбой отдыхать в России, тем самым инвестируя в родное государство.