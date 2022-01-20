Пользователи социальный сетей поспорили из-за закона об индексации пенсий выше инфляции, который Госдума приняла сразу в трех чтениях. Выплаты будут проиндексированы на 8,6%. Россияне начали активно комментировать поправки.
Госдума приняла закон об индексации пенсий днем 20 января. По словам члена парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, доплату получат 30,8 миллионов россиян. В среднем пенсии увеличатся на 1 400 рублей, отметила депутат. Повышенные выплаты пенсионеры начнут получать уже с 1 февраля 2022 года.
Соцсети неоднозначно отреагировали на индексацию пенсий. Некоторые поблагодарили властей за прибавку к выплатам. Другие, напротив, остались недовольны — по их мнению, индексации на 8,6% недостаточно, поскольку цены в магазинах выросли намного больше.
Пользователи социальный сетей поспорили из-за закона об индексации пенсий выше инфляции, который Госдума приняла сразу в трех чтениях. Выплаты будут проиндексированы на 8,6%. Россияне начали активно комментировать поправки. Госдума приняла закон об индексации пенсий днем 20 января. По словам члена парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, доплату получат 30,8 миллионов россиян. В среднем пенсии увеличатся на 1 400 рублей, отметила депутат. Повышенные выплаты пенсионеры начнут получать уже с 1 февраля 2022 года. Проиндексировать пенсию поручил президент РФ Владимир Путин. Новый закон не коснулся индексации пенсий работающим пенсионерам, однако планы по ней остаются в силе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Соцсети неоднозначно отреагировали на индексацию пенсий. Некоторые поблагодарили властей за прибавку к выплатам. Другие, напротив, остались недовольны — по их мнению, индексации на 8,6% недостаточно, поскольку цены в магазинах выросли намного больше.