Соцсети взорвались из-за индексации пенсий. «Теперь пенсионеры заживут»

20 января 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Некоторые россияне посчитали, что индексации пенсий на 8,6% недостаточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пользователи социальный сетей поспорили из-за закона об индексации пенсий выше инфляции, который Госдума приняла сразу в трех чтениях. Выплаты будут проиндексированы на 8,6%. Россияне начали активно комментировать поправки. Госдума приняла закон об индексации пенсий днем 20 января. По словам члена парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, доплату получат 30,8 миллионов россиян. В среднем пенсии увеличатся на 1 400 рублей, отметила депутат. Повышенные выплаты пенсионеры начнут получать уже с 1 февраля 2022 года. Проиндексировать пенсию поручил президент РФ Владимир Путин. Новый закон не коснулся индексации пенсий работающим пенсионерам, однако планы по ней остаются в силе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Соцсети неоднозначно отреагировали на индексацию пенсий. Некоторые поблагодарили властей за прибавку к выплатам. Другие, напротив, остались недовольны — по их мнению, индексации на 8,6% недостаточно, поскольку цены в магазинах выросли намного больше. Telegram Telegram Telegram Twitter Telegram Вконтакте Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальный сетей поспорили из-за закона об индексации пенсий выше инфляции, который Госдума приняла сразу в трех чтениях. Выплаты будут проиндексированы на 8,6%. Россияне начали активно комментировать поправки. Госдума приняла закон об индексации пенсий днем 20 января. По словам члена парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, доплату получат 30,8 миллионов россиян. В среднем пенсии увеличатся на 1 400 рублей, отметила депутат. Повышенные выплаты пенсионеры начнут получать уже с 1 февраля 2022 года. Проиндексировать пенсию поручил президент РФ Владимир Путин. Новый закон не коснулся индексации пенсий работающим пенсионерам, однако планы по ней остаются в силе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Соцсети неоднозначно отреагировали на индексацию пенсий. Некоторые поблагодарили властей за прибавку к выплатам. Другие, напротив, остались недовольны — по их мнению, индексации на 8,6% недостаточно, поскольку цены в магазинах выросли намного больше.