Экс-сотрудник ПФР рассказала о новых льготах для ветеранов труда

Ветеранам труда полагается ежемесячная 50%-ная компенсация расходов на оплату ЖКУ, отметила Ирина Сивакова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2022 году обновят правила 50%-ной компенсации за жилищно-коммунальные услуги для ветеранов труда, теперь им не надо будет предоставлять справку об отсутствии задолженностей. Об этом рассказал бывший юрист Пенсионного фонда России (ПФР) Ирина Сивакова.

«Ветеранам труда полагается ежемесячная 50%-ная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В этом году ветеранов труда ожидает перерасчет компенсационных выплат. Также с 2022 года ветеран труда может получать компенсацию, не предоставляя в органы соцзащиты населения документ об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, и даже имея какие-то непогашенные задолженности по квартплате, если они еще не взысканы судом», — написала Сивакова на своей странице «ВКонтакте».

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили отменить коммунальные платежи для ветеранов Великой Отечественной войны. Пенсионеров также предложили освободить от транспортного налога, пишет RT.