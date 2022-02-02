Посол России ответил на обвинения в захвате других стран

Обвинения России в захвате других стран и использовании химического оружия не имею никаких оснований. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
«Обвинения в наш адрес в „захвате“ других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа „невмешательства“ в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — приводятся слова дипломата в facebook-аккаунте посольства РФ в Вашингтоне.
Таким образом Антонов прокомментировал обвинения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. По словам россиянина, оно в корне лживое, и направленно на демонизацию РФ в глазах мирового сообщества.
Ранее представитель американской администрации заявил, что Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. При этом в МИД РФ данную информацию опровергли заявив, что Россия не давала США и НАТО письменный ответ по гарантиям безопасности.
Обвинения России в захвате других стран и использовании химического оружия не имею никаких оснований. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Обвинения в наш адрес в „захвате“ других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа „невмешательства“ в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — приводятся слова дипломата в facebook-аккаунте посольства РФ в Вашингтоне. Таким образом Антонов прокомментировал обвинения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. По словам россиянина, оно в корне лживое, и направленно на демонизацию РФ в глазах мирового сообщества. Ранее представитель американской администрации заявил, что Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. При этом в МИД РФ данную информацию опровергли заявив, что Россия не давала США и НАТО письменный ответ по гарантиям безопасности.