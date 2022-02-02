Посол России ответил на обвинения в захвате других стран

02 февраля 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Обвинения России в «захвате» других стран не имеют оснований, заявил Анатолий Антонов Фото: Анна Майорова © URA.RU Обвинения России в захвате других стран и использовании химического оружия не имею никаких оснований. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Обвинения в наш адрес в „захвате“ других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа „невмешательства“ в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — приводятся слова дипломата в facebook-аккаунте посольства РФ в Вашингтоне. Таким образом Антонов прокомментировал обвинения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. По словам россиянина, оно в корне лживое, и направленно на демонизацию РФ в глазах мирового сообщества. Ранее представитель американской администрации заявил, что Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. При этом в МИД РФ данную информацию опровергли заявив, что Россия не давала США и НАТО письменный ответ по гарантиям безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обвинения России в захвате других стран и использовании химического оружия не имею никаких оснований. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. «Обвинения в наш адрес в „захвате“ других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа „невмешательства“ в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — приводятся слова дипломата в facebook-аккаунте посольства РФ в Вашингтоне. Таким образом Антонов прокомментировал обвинения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. По словам россиянина, оно в корне лживое, и направленно на демонизацию РФ в глазах мирового сообщества. Ранее представитель американской администрации заявил, что Москва дала письменный ответ Вашингтону на отправленные США в адрес РФ предложения по безопасности. При этом в МИД РФ данную информацию опровергли заявив, что Россия не давала США и НАТО письменный ответ по гарантиям безопасности.