Иммунолог: переболевшему «Дельтой» не избежать «Омикрона»

05 февраля 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

Владимир Болибок предупредил, что в случае с «Омикроном» и «Дельтой» перекрестного иммунитета нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человек, который переболел штаммом «Дельта» не приобретает иммунитет от омикрон-штамма, и наоборот. Свое предположение выдвинул врач-аллерголог иммунолог Владимир Болибок. «Когда спадет волна „омикрона“, может полноценно вернуться „дельта“. Похоже, что у них нет перекрестного иммунитета, поэтому, пока неиммунные не переболеют и „дельтой“, и „омикроном“, у нас будет заболеваемость на относительно высоких уровнях», — рассказал Владимир Болибок радио Sputnik. Если гипотеза научно подтвердится, то станет ясно, что за подъемом заболеваемости, вызванным «Омикроном», последует другой подъем, связанный штаммом «Дельта». Специалист предположил, что в таком случае, график заболеваемости коронавирусной инфекцией будет выглядеть как «двугорбый верблюд». По словам Белибока, в начале феврале будет пик заболеваемости «Омикроном», затем будет спад. Тогда один штамм сменится другим, то есть, следом за «Омикроном» будет «Дельта», предупредил врач. Он считает, что есть только один выход защитить свой организм от вируса — вакцинация и своевременная ревакцинация. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 февраля рассказала, что в России замедлилось распространение «Омикрона». По ее словам, такая картина заболеваемости складывается не только в России, но и в других странах. Эксперт утверждает, что сейчас в стране чуть более 50% случаев приходится на омикрон-штамм и чуть меньше на вариант «Дельта». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человек, который переболел штаммом «Дельта» не приобретает иммунитет от омикрон-штамма, и наоборот. Свое предположение выдвинул врач-аллерголог иммунолог Владимир Болибок. «Когда спадет волна „омикрона“, может полноценно вернуться „дельта“. Похоже, что у них нет перекрестного иммунитета, поэтому, пока неиммунные не переболеют и „дельтой“, и „омикроном“, у нас будет заболеваемость на относительно высоких уровнях», — рассказал Владимир Болибок радио Sputnik. Если гипотеза научно подтвердится, то станет ясно, что за подъемом заболеваемости, вызванным «Омикроном», последует другой подъем, связанный штаммом «Дельта». Специалист предположил, что в таком случае, график заболеваемости коронавирусной инфекцией будет выглядеть как «двугорбый верблюд». По словам Белибока, в начале феврале будет пик заболеваемости «Омикроном», затем будет спад. Тогда один штамм сменится другим, то есть, следом за «Омикроном» будет «Дельта», предупредил врач. Он считает, что есть только один выход защитить свой организм от вируса — вакцинация и своевременная ревакцинация. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 февраля рассказала, что в России замедлилось распространение «Омикрона». По ее словам, такая картина заболеваемости складывается не только в России, но и в других странах. Эксперт утверждает, что сейчас в стране чуть более 50% случаев приходится на омикрон-штамм и чуть меньше на вариант «Дельта».