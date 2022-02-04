В России замедлилось распространение «Омикрона»

В России половина случаев COVID приходится на «Омикрон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России замедлилось распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Динамика развития и, так скажем, наступления штамма „Омикрон“ несколько замедлилась и не только в России, но и в целом ряде европейских государств. Мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем», — рассказала Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

По ее словам, в России чуть более 50% случаев приходится на штамм «Омикрон», чуть меньше на вариант «Дельта». В Москве и Санкт-Петербурге доля этого варианта вируса среди заболевших составляет более 80%.

Коронавирусом за прошедшие сутки заболели 168 201 человек, передают «Дни.ру». Госпитализировали 17 798 пациентов, вылечились 58 449 пациентов, а умерли 682. Ранее вирусолог предупредил, как избежать заражения «Омикроном». Поможет усиленная циркуляция воздуха в помещении, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Переболевшие новым штаммом могут повторно заболеть через несколько месяцев другим вариантом «Омикрона». Это происходит, потому что после болезни иммунитет не такой стойкий, сообщил URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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