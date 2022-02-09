Турецкие кафе стали брать плату с туристов за посещение

09 февраля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

При посещении кафе в Турции с туристов требуют депозит 30-40 лир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кафе и рестораны Турции стали брать плату за пользование обогревателями на открытых террасах — от 3 до 15 лир в час. А при заказе меньше чем на 30—40 лир гостям отказывают в посещении. Об этом рассказал президент Ассоциации ресторанов и туризма Турции Рамазан Бингель. По его словам, новые правила связаны с удорожанием электроэнергии, продуктов и ростом арендной платы. ‎«Рост цен на энергоносители, рост цен на продовольствие, нехватка продовольствия в мире, нехватка энергии отражаются на нас, и мы страдаем. Они прибегают к этой системе, чтобы избежать потерь из-за роста затрат. Логика такова: если вы придете в мой ресторан, вы дадите мне 30 или 40 лир с самого начала, а затем вы сядете», — передает слова Бингеля BBC News Türkçe. Кроме того, из-за повышенных затрат на электроэнергию с клиентов, сидящих на открытом воздухе, взимают от 5 до 15 лир в час за обогреватели.‎ По мнению президента Ассоциации, это вынужденная мера. Заведениям питания, особенно небольшим, стало сложно выживать, они ищут способы повысить рентабельность. Ранее Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании туров в Турцию на 50%. Предполагается, что скачок цен произойдет после окончания акции раннего бронирования. Несмотря на это, Турция остается популярным направлением у россиян. Туристов привлекают лояльные правила страны для въезда, возможность брать туры в рассрочку и скидки. Туроператоры ежедневно получают тысячи заявок на раннее бронирование. В связи с этим «горящих» туров в эту страну в мае — июне 2022 года не будет, рассказали в АТОР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кафе и рестораны Турции стали брать плату за пользование обогревателями на открытых террасах — от 3 до 15 лир в час. А при заказе меньше чем на 30—40 лир гостям отказывают в посещении. Об этом рассказал президент Ассоциации ресторанов и туризма Турции Рамазан Бингель. По его словам, новые правила связаны с удорожанием электроэнергии, продуктов и ростом арендной платы. ‎«Рост цен на энергоносители, рост цен на продовольствие, нехватка продовольствия в мире, нехватка энергии отражаются на нас, и мы страдаем. Они прибегают к этой системе, чтобы избежать потерь из-за роста затрат. Логика такова: если вы придете в мой ресторан, вы дадите мне 30 или 40 лир с самого начала, а затем вы сядете», — передает слова Бингеля BBC News Türkçe. Кроме того, из-за повышенных затрат на электроэнергию с клиентов, сидящих на открытом воздухе, взимают от 5 до 15 лир в час за обогреватели.‎ По мнению президента Ассоциации, это вынужденная мера. Заведениям питания, особенно небольшим, стало сложно выживать, они ищут способы повысить рентабельность. Ранее Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании туров в Турцию на 50%. Предполагается, что скачок цен произойдет после окончания акции раннего бронирования. Несмотря на это, Турция остается популярным направлением у россиян. Туристов привлекают лояльные правила страны для въезда, возможность брать туры в рассрочку и скидки. Туроператоры ежедневно получают тысячи заявок на раннее бронирование. В связи с этим «горящих» туров в эту страну в мае — июне 2022 года не будет, рассказали в АТОР.