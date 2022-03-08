В Бурятии под лавиной погиб турист

Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Бурятии. Один человек погиб. ЧП произошло в горах Окинского района.
«8 марта около 21:30 по местному времени (16:30 по московскому времени) в службу спасения по спутниковой связи поступило сообщение, что на перевале Пушкина сошла лавина. Один турист погиб», — передает Пятый канал со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС. После этого звонка спутниковая связь с заявителем оборвалась.
Группа туристов не была зарегистрирована. Поскольку связь со звонившим оборвалась, точные данные, сколько человек было в группе, неизвестны. Спасатели организуют поиски пострадавших.
Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Бурятии. Один человек погиб. ЧП произошло в горах Окинского района. «8 марта около 21:30 по местному времени (16:30 по московскому времени) в службу спасения по спутниковой связи поступило сообщение, что на перевале Пушкина сошла лавина. Один турист погиб», — передает Пятый канал со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС. После этого звонка спутниковая связь с заявителем оборвалась. Группа туристов не была зарегистрирована. Поскольку связь со звонившим оборвалась, точные данные, сколько человек было в группе, неизвестны. Спасатели организуют поиски пострадавших.