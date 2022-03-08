08 марта 2022

В Бурятии под лавиной погиб турист

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Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, снег, путешествие, горная река, ледник, горы
Группа туристов не регистрировалась в МЧС (фото из архива) Фото:

Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Бурятии. Один человек погиб. ЧП произошло в горах Окинского района.

«8 марта около 21:30 по местному времени (16:30 по московскому времени) в службу спасения по спутниковой связи поступило сообщение, что на перевале Пушкина сошла лавина. Один турист погиб», — передает Пятый канал со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС. После этого звонка спутниковая связь с заявителем оборвалась.

Группа туристов не была зарегистрирована. Поскольку связь со звонившим оборвалась, точные данные, сколько человек было в группе, неизвестны. Спасатели организуют поиски пострадавших.

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Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Бурятии. Один человек погиб. ЧП произошло в горах Окинского района. «8 марта около 21:30 по местному времени (16:30 по московскому времени) в службу спасения по спутниковой связи поступило сообщение, что на перевале Пушкина сошла лавина. Один турист погиб», — передает Пятый канал со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС. После этого звонка спутниковая связь с заявителем оборвалась. Группа туристов не была зарегистрирована. Поскольку связь со звонившим оборвалась, точные данные, сколько человек было в группе, неизвестны. Спасатели организуют поиски пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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