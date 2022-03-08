В Бурятии под лавиной погиб турист 09 марта 2022 в 09:03 Размер текста - 17 + Группа туристов не регистрировалась в МЧС (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Бурятии. Один человек погиб. ЧП произошло в горах Окинского района. «8 марта около 21:30 по местному времени (16:30 по московскому времени) в службу спасения по спутниковой связи поступило сообщение, что на перевале Пушкина сошла лавина. Один турист погиб», — передает Пятый канал со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС. После этого звонка спутниковая связь с заявителем оборвалась. Группа туристов не была зарегистрирована. Поскольку связь со звонившим оборвалась, точные данные, сколько человек было в группе, неизвестны. Спасатели организуют поиски пострадавших. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Бурятии. Один человек погиб. ЧП произошло в горах Окинского района. «8 марта около 21:30 по местному времени (16:30 по московскому времени) в службу спасения по спутниковой связи поступило сообщение, что на перевале Пушкина сошла лавина. Один турист погиб», — передает Пятый канал со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС. После этого звонка спутниковая связь с заявителем оборвалась. Группа туристов не была зарегистрирована. Поскольку связь со звонившим оборвалась, точные данные, сколько человек было в группе, неизвестны. Спасатели организуют поиски пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям