Предприятие занимается транспортировкой деталей для авиапроизводителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Грузовая компания «Атран» (Москва) приостанавливает полеты и планирует сокращение штата на 10% из-за введенных санкций в отношении авиаотрасли России. О своих планах руководство компании сообщило при помощи корпоративной переписки (копия сообщения есть в распоряжении URA.RU).

«ООО „Атран“ вынужден приостановить все полеты, как и эксплуатацию воздушных судов в целом, приостанавливаются все виды подготовок и поддержания квалификации. В целях минимизации финансовых затрат на содержание персонал, управляющей компанией принято решение о сокращении численности персонала. Это касается всех служб и отделов. Первоначально — на 10%», — говорится в сообщении.

В документе также говорится о том, что оставшиеся 90% персонала будут выведены в отпуск, а после его завершения они останутся в бессрочном отпуске, но уже без содержания. «Это также вынужденная мера сокращения расходов ради продолжения существования компании с положительным финансовым балансом, на период „спасения флота“ и поиска новых решений», — указано в цитате.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе компании не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU. В компанию был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

«Атран» — российская грузовая авиакомпания, дочернее предприятие группы компаний «Волга-Днепр». Предприятие занимается транспортировкой деталей для авиапроизводителей. В настоящее время флот авиакомпании составляют четыре среднемагистральных самолета Boeing 737-400SF и один самолет Вoeing 737-800BCF.

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