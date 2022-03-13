Тело московской модели нашли в чемодане в багажнике автомобиля

Подозреваемый в убийстве Гретты Ведлер уже задержан Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Липецке обнаружили тело модели Гретты Ведлер, пропавшей в Москве более года назад. Труп находился в чемодане в багажнике автомобиля. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

«Тело пропавшей без вести в Москве известной модели Гретты Ведлер нашли в чемодане в багажнике автомобиля в Липецке. По предварительным данным, задержанный в убийстве подозреваемый в Липецке скрывался от правосудия», — передает Пятый канал.

Ведлер пропала в Москве в конце февраля 2021 года. Об исчезновении 23-летней модели сообщил знакомый, который не смог с ней связаться. Он сообщил правоохранительным органам, что возлюбленный Ведлер украл у нее 150 рублей незадолго до того, как девушка пропала. Кроме того, молодой человек преследовал ее и угрожал ей расправой. Предположительно, из-за этого модель могла переехать в отель незадолго до исчезновения.