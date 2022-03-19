Глава МИД Британии: снять санкции с бизнесменов РФ будет сложно

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Британия ввела санкции в отношении России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритании будет сложно снять санкции, которые введены в отношении российских бизнесменов. С таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Это крайне сложно [снять санкции]. Эти олигархи позволили [президенту России] Владимиру Путину делать то, что он делает», — отметила Трасс в интервью британской газете Times. Министр считает, что бизнесмен из России Роман Абрамович, который до недавнего времени владел лондонским футбольным клубом «Челси», не сможет когда-либо вернуться в Британию.

В Британии ввели санкции в отношении России, а также олигархов страны. В списке были Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Также Британия ввела ограничения в отношении 350 российских чиновников и журналистов, им запретили въезд в страну и заморозили их активы. Причиной стало начало спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции Запада направлены на ухудшение жизни миллионов людей и имеют признаки агрессии и войны, передает RT.

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Великобритании будет сложно снять санкции, которые введены в отношении российских бизнесменов. С таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Это крайне сложно [снять санкции]. Эти олигархи позволили [президенту России] Владимиру Путину делать то, что он делает», — отметила Трасс в интервью британской газете Times. Министр считает, что бизнесмен из России Роман Абрамович, который до недавнего времени владел лондонским футбольным клубом «Челси», не сможет когда-либо вернуться в Британию. В Британии ввели санкции в отношении России, а также олигархов страны. В списке были Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Также Британия ввела ограничения в отношении 350 российских чиновников и журналистов, им запретили въезд в страну и заморозили их активы. Причиной стало начало спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции Запада направлены на ухудшение жизни миллионов людей и имеют признаки агрессии и войны, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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