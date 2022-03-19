Глава МИД Британии: снять санкции с бизнесменов РФ будет сложно

19 марта 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Британия ввела санкции в отношении России Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритании будет сложно снять санкции, которые введены в отношении российских бизнесменов. С таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Это крайне сложно [снять санкции]. Эти олигархи позволили [президенту России] Владимиру Путину делать то, что он делает», — отметила Трасс в интервью британской газете Times. Министр считает, что бизнесмен из России Роман Абрамович, который до недавнего времени владел лондонским футбольным клубом «Челси», не сможет когда-либо вернуться в Британию. В Британии ввели санкции в отношении России, а также олигархов страны. В списке были Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Также Британия ввела ограничения в отношении 350 российских чиновников и журналистов, им запретили въезд в страну и заморозили их активы. Причиной стало начало спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции Запада направлены на ухудшение жизни миллионов людей и имеют признаки агрессии и войны, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритании будет сложно снять санкции, которые введены в отношении российских бизнесменов. С таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. «Это крайне сложно [снять санкции]. Эти олигархи позволили [президенту России] Владимиру Путину делать то, что он делает», — отметила Трасс в интервью британской газете Times. Министр считает, что бизнесмен из России Роман Абрамович, который до недавнего времени владел лондонским футбольным клубом «Челси», не сможет когда-либо вернуться в Британию. В Британии ввели санкции в отношении России, а также олигархов страны. В списке были Роман Абрамович и Олег Дерипаска. Также Британия ввела ограничения в отношении 350 российских чиновников и журналистов, им запретили въезд в страну и заморозили их активы. Причиной стало начало спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции Запада направлены на ухудшение жизни миллионов людей и имеют признаки агрессии и войны, передает RT.