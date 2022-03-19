Сто тысяч россиян попали в уникальный кадр с Путиным на митинге. Фото

19 марта 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В Москве прошел митинг в честь присоединения Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Около ста тысяч россиян, которые присутствовали на концерте-митинге в Москве в честь годовщины присоединения Крыма, попали на панорамное фото с президентом России Владимиром Путиным. Гигапиксельное изображение создала лаборатория «Гигарама». Концерт на стадионе «Лужники» в честь воссоединения Крыма с Россией сняли на фото в 360 градусов. Снимок высокого разрешения, поэтому при увеличении можно рассмотреть лица всех зрителей. Фото опубликовано на сайте gigarama.ru . Концерт-митинг в Лужниках в честь присоединения Севастополя и Крыма посетил президент России Владимир Путин. На мероприятии 18 марта было рекордное количество зрителей за последние пять лет. По оценке МВД по Москве, там присутствовало более 203 тысяч человек, среди них 95 тысяч человек на самом стадионе или 100 тысяч — около него. Это больше, чем было в «Лужниках» на матчах Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Крым вошел в состав России в марте 2014-го после референдума, на котором большинство жителей проголосовали за это решение. Скриншот гигарама Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Около ста тысяч россиян, которые присутствовали на концерте-митинге в Москве в честь годовщины присоединения Крыма, попали на панорамное фото с президентом России Владимиром Путиным. Гигапиксельное изображение создала лаборатория «Гигарама». Концерт на стадионе «Лужники» в честь воссоединения Крыма с Россией сняли на фото в 360 градусов. Снимок высокого разрешения, поэтому при увеличении можно рассмотреть лица всех зрителей. Фото опубликовано на сайте gigarama.ru. Концерт-митинг в Лужниках в честь присоединения Севастополя и Крыма посетил президент России Владимир Путин. На мероприятии 18 марта было рекордное количество зрителей за последние пять лет. По оценке МВД по Москве, там присутствовало более 203 тысяч человек, среди них 95 тысяч человек на самом стадионе или 100 тысяч — около него. Это больше, чем было в «Лужниках» на матчах Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Крым вошел в состав России в марте 2014-го после референдума, на котором большинство жителей проголосовали за это решение.