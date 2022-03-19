В Минобороны рассказали о вымогающих деньги радикалах ВСУ

20 марта 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Радикалы на трассе «Киев-Чернигов» вымогают деньги у мирных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Радикалы на трассе «Киев-Чернигов» вымогают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средств для помощи украинским войскам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Радикалы батальонов территориальной обороны на блокпостах автомобильной дороги Чернигов — Киев, под предлогом сбора средств для ВСУ, насильно изымают деньги у мирных жителей», — сообщил Мизинцев в ходе брифинга. Представитель Минобороны также назвал «тарифы»: 500 гривен за машину, 300 — за взрослого, и 100 за ребенка. Для всех пытающихся выехать в сторону Россию эти тарифы увеличены в пять раз. Если же у выезжающих нет достаточного количества средств, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком, уточнил Мизинцев. Ранее стало известно, что российские военные эвакуировали из Херсонской области в Россию 112 иностранцев и россиян. Российским вооруженным силам только за 17 марта удалось эвакуировать из Мариуполя почти 43 тысячи человек. Солдаты ВСУ неоднократно препятствовали эакуации мирного населения. В частности, из Попаснянского района в ЛНР было невозможно эвакуировать тела погибших от массового расстрела ВСУ. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Оккупировать территорию Россия не планирует, заявлял он. По словам главы государства, целями стали денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Радикалы на трассе «Киев-Чернигов» вымогают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средств для помощи украинским войскам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Радикалы батальонов территориальной обороны на блокпостах автомобильной дороги Чернигов — Киев, под предлогом сбора средств для ВСУ, насильно изымают деньги у мирных жителей», — сообщил Мизинцев в ходе брифинга. Представитель Минобороны также назвал «тарифы»: 500 гривен за машину, 300 — за взрослого, и 100 за ребенка. Для всех пытающихся выехать в сторону Россию эти тарифы увеличены в пять раз. Если же у выезжающих нет достаточного количества средств, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком, уточнил Мизинцев. Ранее стало известно, что российские военные эвакуировали из Херсонской области в Россию 112 иностранцев и россиян. Российским вооруженным силам только за 17 марта удалось эвакуировать из Мариуполя почти 43 тысячи человек. Солдаты ВСУ неоднократно препятствовали эакуации мирного населения. В частности, из Попаснянского района в ЛНР было невозможно эвакуировать тела погибших от массового расстрела ВСУ. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Оккупировать территорию Россия не планирует, заявлял он. По словам главы государства, целями стали денацификация и демилитаризация.