Премьер Италии: страна продолжит платить РФ за газ валютой

Итальянские компании продолжат платить контракты по российскому газу в евро и долларах. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Президент России Владимир Путин сообщил мне о продолжении действия контрактов по газу. Компании продолжат платить в евро и долларах», — приводит РИА «Новости» слова министра.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль рассматривает схему продажи российского газа Германии с рассчетом в долларах и евро через «Газпромбанк». Президент России Владимир Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли c недружественными странами. Новые правила вступают в силу 1 апреля.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 30 марта созвонился с Путиным и заявил, что не может согласиться с такой схемой оплаты. Российский лидер в ответ объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО из-за начала спецоперации РФ на Украине заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. В итоге Шольц, как сообщали немецкие СМИ, предложил Путину проводить оплату в валюте через «Газпромбанк», который будет конвертировать ее в рубли.
Итальянские компании продолжат платить контракты по российскому газу в евро и долларах. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Италии Марио Драги. «Президент России Владимир Путин сообщил мне о продолжении действия контрактов по газу. Компании продолжат платить в евро и долларах», — приводит РИА «Новости» слова министра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль рассматривает схему продажи российского газа Германии с рассчетом в долларах и евро через «Газпромбанк». Президент России Владимир Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли c недружественными странами. Новые правила вступают в силу 1 апреля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 30 марта созвонился с Путиным и заявил, что не может согласиться с такой схемой оплаты. Российский лидер в ответ объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО из-за начала спецоперации РФ на Украине заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. В итоге Шольц, как сообщали немецкие СМИ, предложил Путину проводить оплату в валюте через «Газпромбанк», который будет конвертировать ее в рубли.