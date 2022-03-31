Премьер Италии: страна продолжит платить РФ за газ валютой

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Итальянские компании продолжат платить России за газ в евро и долларах Фото:
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Итальянские компании продолжат платить контракты по российскому газу в евро и долларах. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Италии Марио Драги.

«Президент России Владимир Путин сообщил мне о продолжении действия контрактов по газу. Компании продолжат платить в евро и долларах», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль рассматривает схему продажи российского газа Германии с рассчетом в долларах и евро через «Газпромбанк». Президент России Владимир Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли c недружественными странами. Новые правила вступают в силу 1 апреля.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 30 марта созвонился с Путиным и заявил, что не может согласиться с такой схемой оплаты. Российский лидер в ответ объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО из-за начала спецоперации РФ на Украине заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. В итоге Шольц, как сообщали немецкие СМИ, предложил Путину проводить оплату в валюте через «Газпромбанк», который будет конвертировать ее в рубли.

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Итальянские компании продолжат платить контракты по российскому газу в евро и долларах. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Италии Марио Драги. «Президент России Владимир Путин сообщил мне о продолжении действия контрактов по газу. Компании продолжат платить в евро и долларах», — приводит РИА «Новости» слова министра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль рассматривает схему продажи российского газа Германии с рассчетом в долларах и евро через «Газпромбанк». Президент России Владимир Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли c недружественными странами. Новые правила вступают в силу 1 апреля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 30 марта созвонился с Путиным и заявил, что не может согласиться с такой схемой оплаты. Российский лидер в ответ объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО из-за начала спецоперации РФ на Украине заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. В итоге Шольц, как сообщали немецкие СМИ, предложил Путину проводить оплату в валюте через «Газпромбанк», который будет конвертировать ее в рубли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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