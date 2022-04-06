Напавшим на посольство РФ в Румынии оказался педофил

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Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте и загорелся

Водитель, врезавшийся в здание посольства России в Румынии, должен был сесть на 15 лет за издевательство над дочерью. Как сообщает телеканал digi24, за рулем был Богдан Драгич, глава Ассоциации по защите прав отцов на детей в делах о разводах.

«Во вторник мужчине вынесли приговор за издевательства над дочкой: он должен был отсидеть 15 лет и 4 месяца. Кроме того, Драгич проходил обвиняемым по делу о сексуальной агрессии. Приехав к российскому посольству, он облил себя бензином и впечатался в забор. На место прибыли оперативники и румынские разведчики», — сообщает телеканал.

В результате инцидента он погиб. Движение в районе места происшествия было перекрыто на протяжении нескольких часов.

На своих страницах в соцсетях Драгич писал о спецоперации на Украине. В последнем посте мужчина написал, что «он тоже украинец».

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Водитель, врезавшийся в здание посольства России в Румынии, должен был сесть на 15 лет за издевательство над дочерью. Как сообщает телеканал digi24, за рулем был Богдан Драгич, глава Ассоциации по защите прав отцов на детей в делах о разводах. «Во вторник мужчине вынесли приговор за издевательства над дочкой: он должен был отсидеть 15 лет и 4 месяца. Кроме того, Драгич проходил обвиняемым по делу о сексуальной агрессии. Приехав к российскому посольству, он облил себя бензином и впечатался в забор. На место прибыли оперативники и румынские разведчики», — сообщает телеканал. В результате инцидента он погиб. Движение в районе места происшествия было перекрыто на протяжении нескольких часов. На своих страницах в соцсетях Драгич писал о спецоперации на Украине. В последнем посте мужчина написал, что «он тоже украинец».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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