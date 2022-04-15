«Газпромбанк» запретил использовать иностранные приложения

Сотрудникам «Газпромбанка» запретили использовать некоторые площадки для рабочего общения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сотрудникам «Газпромбанка» (занимает третье место в рейтинге российских банков) запретили пользоваться приложениями, разработанными иностранными компаниями. Среди них WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Zoom, Skype, Viber.

«Информируем вас о том, что работникам банка запрещается использование для обсуждения, размещения и передачи конфиденциальной информации нероссийских публичных облачных Интернет-сервисов, систем видеоконференцсвязи и онлайн-мессенджеров, таких как: WhatsApp, Zoom, Skype, Viber», — указано в приказе (есть в распоряжении URA.RU). Служба безопасности собирается следить за исполнением этого требования. Однако уточняется, что в личных целях использовать системы разрешено.

Ранее из-за начала спецоперации РФ на Украине по указу президента Владимира Путина страны Запада усилили санкционное давление на Россию, начатое еще в 2000-х годах. Российская сторона также начала отвечать на санкции и давление. Так, компания Meta, в чью структуру входит WhatsApp, разрешила на другой своей площадке призывы к насилию в отношении русских. За это соцсеть запретили и ограничили к ней доступ.