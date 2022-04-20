Захарова: из Украины сделали плацдарм для создания биооружия

Министерство обороны Германии проводило исследования в биологических лабораториях на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала, что вскоре министерство иностранных дел России вскоре опубликует материал о вовлеченности ФРГ в деятельность биолабораторий на Украине.
«Так не только Пентагон и США курировали эту деятельность. И не просто Германия. Практическая работа с немецкой стороны проводилась силами специалистов института микробиологии вооруженных сил Германии. Вот вам ответ на вопрос, какой такой мирной медицинской деятельностью занималась ФРГ совместно с США», — заявила Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Официальный представитель МИД сообщила, что правительство ФРГ реализует национальную программу по биологической безопасности. В рамках нее Берлин осуществляет научные исследования в фокусных странах, в том числе на Украине. В число партнеров Киев был включен в 2014 году, после Евромайдана, подчеркнула Захарова.
Дипломат отметила, что в проекте участвовали профильные ведомства по изучению смертельно опасных биологических агентов. В их числе институт Леффлера, институт тропической медицины Нохта и институт Коха, который специализируется на инфекционных заболеваниях и непереносимых болезнях. В частности, они должны собирать в третьих странах чувствительную эпидемическую информацию и развивать инфраструктуру стран-партнеров для работы с опасными биологическими агентами, сообщила Захарова.
О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии.
Министерство обороны Германии проводило исследования в биологических лабораториях на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пообещала, что вскоре министерство иностранных дел России вскоре опубликует материал о вовлеченности ФРГ в деятельность биолабораторий на Украине. «Так не только Пентагон и США курировали эту деятельность. И не просто Германия. Практическая работа с немецкой стороны проводилась силами специалистов института микробиологии вооруженных сил Германии. Вот вам ответ на вопрос, какой такой мирной медицинской деятельностью занималась ФРГ совместно с США», — заявила Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Официальный представитель МИД сообщила, что правительство ФРГ реализует национальную программу по биологической безопасности. В рамках нее Берлин осуществляет научные исследования в фокусных странах, в том числе на Украине. В число партнеров Киев был включен в 2014 году, после Евромайдана, подчеркнула Захарова. Дипломат отметила, что в проекте участвовали профильные ведомства по изучению смертельно опасных биологических агентов. В их числе институт Леффлера, институт тропической медицины Нохта и институт Коха, который специализируется на инфекционных заболеваниях и непереносимых болезнях. В частности, они должны собирать в третьих странах чувствительную эпидемическую информацию и развивать инфраструктуру стран-партнеров для работы с опасными биологическими агентами, сообщила Захарова. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира. В частности, помощь шла на работу биолабораторий Украины и Грузии.