Депутат Госдумы заявил о возможном выходе России из ВОЗ и ВТО

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Медиафорум. 27 апреля 2014г. Санкт-Петербург, портрет, попов евгений
Евгений Попов анонсировал обсуждение о выходе из организаций Госдумой и правительством РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Госдума и правительство РФ рассмотрят вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.

«ВТО и ВОЗ. Вопрос выхода будет изучен думой и правительством», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале.

Россия вступила во Всемирную торговую организацию в 2012 году после почти 10 лет переговоров. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля многие страны стали вводить санкции против России и лишать ее статуса благоприятствуемой, что, по оценкам экспертов, не соответствует условиям соглашений. ВОЗ, в свою очередь, в середине марта в письме информационному агентству Reuters сообщила, что в течение нескольких лет сотрудничала с украинскими биолабораториями.

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Госдума и правительство РФ рассмотрят вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов. «ВТО и ВОЗ. Вопрос выхода будет изучен думой и правительством», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале. Россия вступила во Всемирную торговую организацию в 2012 году после почти 10 лет переговоров. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля многие страны стали вводить санкции против России и лишать ее статуса благоприятствуемой, что, по оценкам экспертов, не соответствует условиям соглашений. ВОЗ, в свою очередь, в середине марта в письме информационному агентству Reuters сообщила, что в течение нескольких лет сотрудничала с украинскими биолабораториями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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