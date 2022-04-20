Депутат Госдумы заявил о возможном выходе России из ВОЗ и ВТО

20 апреля 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Евгений Попов анонсировал обсуждение о выходе из организаций Госдумой и правительством РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдума и правительство РФ рассмотрят вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов. «ВТО и ВОЗ. Вопрос выхода будет изучен думой и правительством», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале. Россия вступила во Всемирную торговую организацию в 2012 году после почти 10 лет переговоров. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля многие страны стали вводить санкции против России и лишать ее статуса благоприятствуемой, что, по оценкам экспертов, не соответствует условиям соглашений. ВОЗ, в свою очередь, в середине марта в письме информационному агентству Reuters сообщила, что в течение нескольких лет сотрудничала с украинскими биолабораториями. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Госдума и правительство РФ рассмотрят вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов. «ВТО и ВОЗ. Вопрос выхода будет изучен думой и правительством», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале. Россия вступила во Всемирную торговую организацию в 2012 году после почти 10 лет переговоров. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля многие страны стали вводить санкции против России и лишать ее статуса благоприятствуемой, что, по оценкам экспертов, не соответствует условиям соглашений. ВОЗ, в свою очередь, в середине марта в письме информационному агентству Reuters сообщила, что в течение нескольких лет сотрудничала с украинскими биолабораториями.